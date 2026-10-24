W piątek po południu w Nairobi, stolicy Kenii, zawalił się wielopiętrowy budynek będący w trakcie budowy. Pod gruzami może znajdować się siedem osób, a akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa, informuje BBC News.

Ludzie są poszukiwani pod gruzami

Na nagraniu widać, jak najpierw zawala się dolna kondygnacja budynku, po czym runęła cała konstrukcja, unosząc chmurę pyłu nad pobliskimi ulicami. Według wstępnych danych budynek mógł mieć 16 albo 18 pięter.

W chwili zawalenia się na górnych piętrach pracowały dziesiątki budowlańców. Na nagraniach widać również, że zewnętrzną część budynku nadal otaczało rusztowanie.

Przedstawiciel kenijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kipchumba Murkomen oświadczył, że 66 z 67 budowlańców, którzy byli w budynku, zdołało wyjść bez obrażeń. Jeszcze jeden pracownik doznał obrażeń niezagrażających życiu.

Zaginione osoby prawdopodobnie przebywały w sklepach przy podstawie budynku. Urzędnicy poinformowali, że na niższych kondygnacjach otwarto już 11 sklepów.

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Pytania dotyczące norm budowlanych

Ratownicy pracują w dzielnicy Eastleigh w Nairobi, gdzie betonowe stropy zawalonej konstrukcji leżą jeden na drugim. Przecinają metalowe elementy, aby dotrzeć do osób, które, jak się uważa, znalazły się pod gruzami.

Jak podaje gazeta Daily Nation, usuwanie gruzów koparkami utrudniają obawy, że może to ograniczyć dopływ powietrza do osób znajdujących się pod gruzami. Z tego powodu ratownicy przestali używać takiego sprzętu.

Kenijski Narodowy Urząd Budownictwa oświadczył, że ustalił firmę prowadzącą inwestycję, a także architekta i inżyniera konstruktora projektu. Jednocześnie urząd nie podał, czy plac budowy był kontrolowany przed zawaleniem.

Gubernator Nairobi Sakaja Johnson powiedział lokalnym mediom, że właściciele budynku nie mieli wymaganych dokumentów pozwalających na jego użytkowanie. Wezwał do przyznania władzom lokalnym szerszych uprawnień do karania deweloperów, którzy nie przestrzegają zatwierdzonych planów i norm bezpieczeństwa.

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