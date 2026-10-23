W Nairobi zawalił się budynek, uratowano jedną osobę — The Rio Times

23 października w handlowej dzielnicy Eastleigh w Nairobi w Kenii zawalił się budynek będący w trakcie budowy. Jedną osobę wydobyto spod gruzów i przewieziono do szpitala, a akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwała. Poinformował o tym The Rio Times.

Budynek znajdował się na skrzyżowaniu 1st Avenue i 9th Street. Władze hrabstwa Nairobi poinformowały, że jego parter był już użytkowany, choć budowa nie została jeszcze ukończona. Gubernator Nairobi Johnson Sakaja odwiedził miejsce zawalenia.

Akcja poszukiwawcza

Według Sakadży ratownicy utrzymywali kontakt z niektórymi osobami, które mogły znajdować się pod gruzami. W działaniach wykorzystywano koparki, młoty pneumatyczne i psy służbowe. Do operacji dołączyły służby hrabstwa, Kenijskie Siły Obronne, Narodowe Centrum Operacji Katastrofowych oraz Kenijski Czerwony Krzyż.

Policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć tłum, który według doniesień utrudniał służbom ratunkowym dostęp do miejsca zdarzenia. Hrabstwo wezwało mieszkańców do korzystania z infolinii 1508 i 1199.

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Kontrola zgodności z normami

Sakaja oświadczył, że konstrukcja nie spełniała wymogów budowlanych, a władze zamierzają podjąć kroki prawne przeciwko właścicielowi. Powiedział również, że budynek nie posiadał wymaganego do użytkowania certyfikatu dopuszczenia do użytkowania. Jednocześnie, według publikacji, gubernator zaznaczył, że wydano pozwolenie na budowę od hrabstwa.

Gubernator uznał za niewystarczający środek odstraszający grzywny, które mogą wynosić zaledwie 5 tys. szylingów kenijskich, czyli około 38 dolarów USA. Przyczyny zawalenia ma ustalić śledztwo.

Poprzednie zawalenia w Nairobi

W kwietniu 2016 roku w rejonie Huruma zawalił się budynek; The Star informował o 51 ofiarach śmiertelnych, podczas gdy The Standard podawał liczbę 52 ofiar. W styczniu 2026 roku w rejonie South B zawalił się inny budynek, w wyniku czego zginęło dwóch ochroniarzy. Kenijski Narodowy Urząd Budownictwa wskazał, że obiekt nie spełniał wymogów w chwili zawalenia.

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