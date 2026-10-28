W dzielnicy Eastleigh w Nairobi w Kenii 20 osób nadal uznaje się za zaginione po zawaleniu budynku. Akcja ratunkowa trwa czwarty dzień, a rodziny zaginionych czekają przy miejscu tragedii na 9th Street Avenue, gdzie sprzęt usuwa gruzy.

Poszukiwania pod gruzami

Jak informuje Nation Kenya, 52 rodziny zgłosiły zaginięcie swoich bliskich po zawaleniu budynku. Według komisarza podokręgu Nairobi North i szefa międzyagencyjnej grupy ratunkowej Simona Osumby, 32 zaginione osoby później połączyły się ze swoimi rodzinami.

Ratownicy za pomocą środków technicznych sprawdzają, czy pozostałe 20 osób znajdowało się na miejscu w chwili zawalenia. Osumba zaznaczył, że część sygnałów telefonów komórkowych doprowadziła do zniszczonego budynku, dlatego specjaliści nie wykluczają, że pod gruzami mogą nadal znajdować się ludzie.

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Operację na krótko wstrzymano w poniedziałek, jednak wieczorem wznowiono ją po rozwiązaniu przez ratowników problemów, które pojawiły się podczas prac. Od dnia zawalenia, do którego doszło w piątek, spod gruzów żywych wydobyto sześć osób; dwie z nich uratowano dwa dni po incydencie.

Rodziny żądają szybszych działań

Bliscy zaginionych krytykują władze krajowe i administrację hrabstwa Nairobi, wskazując na powolną reakcję i brak sprzętu. Siostra jednej z zaginionych, krawcowej Rosemary Chepkoech, powiedziała, że rodzina przebywa przy miejscu zawalenia od soboty. Według niej kobieta niedawno rozpoczęła pracę w jednym z ukończonych sklepów na parterze wciąż niedokończonej konstrukcji.

Przedstawiciel chińskiej firmy Xuzhou Construction Machinery Group, Ma Jimin, oświadczył, że jej sprzęt wykrył pod gruzami dwie osoby, które, jak powiedział, mogą żyć. Zespół firmy przybył na miejsce w poniedziałek wieczorem, aby pomóc ratownikom specjalistycznym sprzętem.

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