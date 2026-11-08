W Tajlandii strażnicy patrolujący szlak przyrodniczy w Parku Narodowym Kaeng Krachan w prowincji Phetchaburi napotkali w niedzielę czarną panterę na drodze na terenie parku. Zwierzę zauważono między znacznikami 21. i 22. kilometra, informuje Bangkok Post.

Dwie obserwacje z rzędu

Według dyrektora parku Mongkola Chaipakdiego drapieżnika zobaczyli pracownicy patrolujący szlak przyrodniczy. Dzień wcześniej zagraniczny turysta Landru Guka również poinformował, że widział i sfotografował czarną panterę podczas samodzielnej wycieczki po parku.

Administracja parku zaznaczyła, że mówiący po tajsku turysta przestrzegał zasad: pozostał w swoim samochodzie i nie niepokoił zwierzęcia.

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Zasady dla odwiedzających

Kompleks leśny Kaeng Krachan jest siedliskiem wielu chronionych gatunków dzikich zwierząt. Obserwacje czarnych panter uważa się za pozytywną oznakę zdrowego stanu ekosystemu parku.

Mongkol Chaipakdi poinformował, że patrole regularnie monitorują ten obszar, aby chronić odwiedzających i zmniejszać ryzyko konfliktów między ludźmi a dzikimi zwierzętami. Turystów wezwano do powolnej jazdy, pozostawania w pojazdach w wyznaczonych strefach ryzyka oraz niepowodowania głośnego hałasu, który może niepokoić zwierzęta.

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