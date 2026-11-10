W Stanach Zjednoczonych ceny luksusowych nieruchomości spadają rok do roku od 31 miesięcy z rzędu, jednak Floryda stała się jednym z nielicznych wyjątków. W październiku próg cenowy oddzielający 10% najdroższych ofert w kraju wyniósł 1 197 014 dolarów — o 2,3% mniej niż rok wcześniej, informuje Fortune, powołując się na badanie Realtor.com.

Pięć rynków Florydy wśród liderów wzrostu

Spośród 43 aglomeracji przeanalizowanych przez Realtor.com tylko w 12 ceny nieruchomości premium wzrosły o co najmniej 1% rok do roku. Pięć z nich znajduje się na Florydzie: Naples–Marco Island, North Port–Bradenton–Sarasota, Cape Coral–Fort Myers, Miami–Fort Lauderdale–West Palm Beach oraz Tampa–St. Petersburg–Clearwater.

Największy wzrost odnotowano w aglomeracji Naples–Marco Island: próg wejścia do górnych 10% ofert zwiększył się o 9%, do około 3,75 mln dolarów. To ponad trzykrotnie więcej niż wskaźnik ogólnokrajowy. Najdroższe nieruchomości sprzedawały się tam medianowo o 27 dni szybciej niż rok wcześniej. W rejonie Miami–Fort Lauderdale–West Palm Beach próg ten wzrósł o 4,1%, do około 2,3 mln dolarów.

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Popyt przy mniejszej podaży

Starszy ekonomista Realtor.com Anthony Smith zaznaczył, że na większości florydzkich rynków, na których ceny rosną, zmniejsza się podaż domów kosztujących od 1 mln dolarów. Mniejsza liczba dostępnych nieruchomości może podtrzymywać ceny nawet w warunkach ogólnokrajowego spadku.

Na popyt wpływa także napływ zamożnych Amerykanów do stanu. Według publikacji w latach 2019–2023 Floryda odnotowała netto napływ dochodów z innych stanów w wysokości 137 mld dolarów. Wśród nabywców drogich posiadłości w Południowej Florydzie wymieniono założyciela Amazonu Jeffa Bezosa, założyciela Citadel Kena Griffina, szefa Meta Marka Zuckerberga, a także współzałożycieli Google'a Larry'ego Page'a i Sergeya Brina.

Jednocześnie na niektórych największych rynkach kraju segment premium taniał szybciej: w San Jose próg dla górnych 10% ofert spadł o 12,1%, w Nowym Jorku–Newark–Jersey City — o 11,3%, a w San Francisco — o 7,1%.

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