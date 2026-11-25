Badanie przeprowadzone na węchowych neuronach czuciowych myszy wykazało, że geny klastrowych protokadheryn mogą być transkrybowane w obszarach ciasno upakowanej heterochromatyny, która zwykle jest kojarzona z tłumieniem aktywności genów. Wyniki sugerują, że do transkrypcji geny te nie muszą całkowicie opuszczać takiego środowiska chromatynowego — wynika z badania opublikowanego w Nature.

Molekularny kod neuronu

Protokadheryny to białka powierzchni komórkowej, które pomagają neuronom rozróżniać własne i obce wypustki oraz tworzyć sieci nerwowe. W pojedynczym neuronie ekspresji ulega tylko niewielka, losowo wybrana kombinacja genów protokadheryn. Tworzy ona swoisty molekularny „kod kreskowy”: wypustki z takim samym zestawem protokadheryn rozpoznają się i unikają, a wypustki z różnymi zestawami mogą ze sobą oddziaływać.

U myszy 58 genów protokadheryn znajduje się w trzech klastrach w regionie DNA o długości około jednego megabazu na chromosomie 18. Podczas dojrzewania węchowych neuronów czuciowych badacze odnotowali nasilenie kontaktów między różnymi częściami tego locus, w tym między wzmacniaczami a odpowiadającymi im promotorami.

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Kondensacja bez zatrzymania transkrypcji

Autorzy badania zastosowali metodę ORCA do wizualizacji struktury DNA w pojedynczych komórkach. Połączono ją z fluorescencyjnym znakowaniem RNA i mikroskopią superrozdzielczą STORM. W dojrzałych neuronach węchowych obszary locus zawierające wiele genów protokadheryn gromadziły H3K9me3 — znacznik charakterystyczny dla heterochromatyny. Jego poziom był około trzykrotnie wyższy niż w horyzontalnych podstawnych komórkach progenitorowych.

Obszary oznaczone H3K9me3 tworzyły gęstszy domen położony bliżej centrum locus. Jednocześnie wzmacniacze i obszary zawierające geny typu C pozostawały na obrzeżach i nie były oznaczone tym znacznikiem. Wraz z kondensacją domeny rosła także liczba genów protokadheryn ulegających ekspresji w jednej komórce. Obserwacje pojedynczych locus DNA i nowo zsyntetyzowanego RNA pokazały, że transkrypcja zachodzi na terytoriach jądrowych oznaczonych H3K9me3, bez naruszania zwartej organizacji domeny.

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