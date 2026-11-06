We wschodnim Nepalu 6365 uchodźców z Bhutanu mieszkających w dystryktach Jhapa i Morang od ponad trzech dekad czeka na uznanie prawne. Bez dokumentów uznawanych przez władze nie mogą oficjalnie pracować, otwierać rachunków bankowych, rejestrować firm, zdobywać wyższego wykształcenia ani uzyskiwać licencji zawodowych, informuje Kathmandu Post.

Ograniczenia z powodu braku dokumentów

Sytuację społeczności opisano w raporcie Peace Initiative Bhutan, przygotowanym po wizytach w Beldangi w dystrykcie Jhapa oraz Pathari w dystrykcie Morang. Przedstawiciele organizacji rozmawiali z ponad 500 uchodźcami i innymi zainteresowanymi stronami.

Według Kumara Gurunga, przedstawiciela Peace Initiative Bhutan w Stanach Zjednoczonych, obozy, w których mieszkali uchodźcy, faktycznie przekształciły się w osiedla. Ich mieszkańcy płacą za wodę, energię elektryczną i wywóz odpadów, jednak nie mają dostępu do możliwości zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej ani pracy zawodowej. Napotykają również trudności w uzyskaniu opieki medycznej i podróżowaniu za granicę.

W raporcie wskazano, że wiele osób zależy od wsparcia finansowego krewnych, nieformalnej pomocy charytatywnej i darowizn. Ogranicza to ich możliwości osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.

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Kwestia repatriacji i pobytu w Nepalu

Nepal zaczął przyjmować nepalskojęzycznych uchodźców z Bhutanu na początku lat 90. Dwustronne próby uregulowania sprawy nie przyniosły rezultatów, a w 2007 roku rozpoczął się program przesiedleń do państw trzecich. Do lat 2016–2017 ponad 100 tysięcy uchodźców przeniosło się między innymi do Stanów Zjednoczonych, Australii i Norwegii. Ci, którzy nie mogli lub nie chcieli wyjechać, pozostali bez ostatecznej decyzji w sprawie swojego statusu.

Wśród osób, które pozostały, są ludzie starsi, samotne kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny żyjące w ubóstwie, a także dzieci i młodzież urodzone i wychowane w Nepalu. Przedstawiciele społeczności podkreślają, że dla młodszego pokolenia coraz ważniejsza jest możliwość legalnego życia w kraju, w którym dorastało.

Raport wzywa do pilnego wydania uchodźcom dowodów tożsamości lub równoważnych dokumentów, które zapewniłyby im dostęp do pracy, usług bankowych, edukacji, opieki zdrowotnej, rejestracji urodzeń i działalności zawodowej. Dla długoletnich mieszkańców Nepalu, w tym osób urodzonych w kraju, proponuje się stworzenie przejrzystego mechanizmu prawnego uzyskania stałego pobytu, a przy spełnieniu odpowiednich warunków — obywatelstwa.

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