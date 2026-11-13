W Nepalu minibus jadący z Katmandu spadł około 700 metrów w dół zbocza w pobliżu Chisapanigadhi w gminie Bhimphedi w dystrykcie Makawanpur. Do wypadku doszło około godziny 5:45 w czwartek. Zginęło 14 osób — kierowca i 13 pasażerów, informuje Kathmandu Post.

W pojeździe przeznaczonym dla 14 osób znajdowało się 20 osób wraz z kierowcą. Według policji po wypadku siedem poszkodowanych osób przewieziono do szpitala w Hetaudzie: dwie zostały już wypisane, dwie nadal są tam leczone, a trzy kolejne skierowano do szpitala w Bharatpurze.

Wersje dotyczące przyczyn wypadku

Policja nie ustaliła jeszcze przyczyny katastrofy. Wstępnie śledczy rozpatrują przeciążenie minibusa oraz zmęczenie kierowcy po nocnej pracy. Według ich danych pojazd w środę wieczorem przewoził pasażerów z Sarlahi do Katmandu, a około godziny 2:00 w czwartek ponownie wyruszył z pasażerami w kierunku Hetaudy.

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Ocalały pasażer Sanjay Yadav przypuszcza, że kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Jak powiedział, minibus zatrzymał się w Chisapanigadhi, a gdy ruszył dalej, gwałtownie szarpnął i spadł ze zbocza. Szef okręgowej policji drogowej w Hetaudzie Ramesh Bista oświadczył, że droga w miejscu wypadku była szeroka i nie miała widocznych niebezpiecznych cech.

Śledztwo w sprawie wypadku

Administracja dystryktu Makawanpur powołała komisję do zbadania wypadku. Ma ona ustalić przyczyny zdarzenia, ocenić stan drogi i możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zaproponować działania zapobiegające podobnym przypadkom. Komisja otrzymała siedem dni na przygotowanie raportu.

Trzynaście ofiar śmiertelnych było mieszkańcami Sundarpuru w dystrykcie Sarlahi, gdzie rodziny przygotowywały się do święta Chhath. Większość z nich pracowała w handlu warzywami i owocami w Katmandu.

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