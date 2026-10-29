W Nepalu rząd 16 października mianował buddyjską mniszkę i piosenkarkę Ani Choying Drolmę zastępczynią przewodniczącego Funduszu Rozwoju Lumbini. Stanowisko pozostawało nieobsadzone przez prawie pięć miesięcy. Nominacja wywołała krytykę z powodu nierozstrzygniętych kwestii dotyczących jej obywatelstwa i transakcji finansowych, informuje Kathmandu Post.

Kwestie dotyczące obywatelstwa

Drolma otrzymała obywatelstwo Nepalu z tytułu pochodzenia 31 maja 1989 roku, wskazując Kanchę Bahadura Lamę jako swojego ojca. W grudniu 2019 roku Praman Singh Lama, syn mężczyzny wskazanego w dokumencie, złożył na policji w Katmandu skargę dotyczącą okoliczności uzyskania przez nią obywatelstwa. Oświadczył, że jego ojciec zmarł w 1982 roku i nie miał więzi rodzinnych z Drolmą.

Policja zwróciła się do Administracji Okręgowej Katmandu o kopię świadectwa obywatelstwa. Instytucja poinformowała, że nie przechowuje kopii duplikatów, lecz przekazała kopię rejestru z pierwotnym wpisem. Dochodzenie nie posunęło się dalej; funkcjonariusz policji, który pracował wówczas w urzędzie, powiedział, że nie przedłużono z nim umowy po poleceniu kierownictwa.

Dodatkowe pytania wywołała autobiografia Drolmy, w której napisała, że jej rodzice opuścili Tybet w połowie lat 50. XX wieku. Starszy adwokat Dinesh Tripathi oświadczył, że informacje te mogą mieć znaczenie w sądzie, jeśli zostanie wszczęta sprawa dotycząca legalności nabycia obywatelstwa z tytułu pochodzenia.

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Dochodzenie finansowe

W maju 2018 roku Jednostka Wywiadu Finansowego banku centralnego Nepalu zbadała wpływy na rachunek Drolmy w ówczesnym Mega Banku, ponieważ nie udało się ustalić pochodzenia środków. Materiały przekazano do Departamentu Dochodzeń w sprawie Prania Pieniędzy, który zamroził rachunek i rozpoczął kontrolę.

Według ustaleń kontroli w maju 2018 roku na rachunek wpłynęły trzy przelewy od osób zidentyfikowanych jako mieszkańcy Hongkongu: 579 980, 539 980 i 529 980 dolarów. Ich łączna kwota wyniosła 1,649 mln dolarów. Wysoki rangą urzędnik departamentu poinformował, że dochodzenia formalnie nie zamknięto, ale obecnie nie jest prowadzone.

Drolma w wystąpieniu wideo zaprzeczyła twierdzeniom dotyczącym jej obywatelstwa, możliwego prania pieniędzy oraz transakcji na 180 mln rupii nepalskich, nazywając je próbą jej zdyskredytowania. Oświadczyła, że nie zdradziła kraju, i zaproponowała sprawdzenie, czy sprawa istnieje w Departamencie Dochodzeń w sprawie Prania Pieniędzy i banku centralnym Nepalu.

Protesty przeciwko nominacji

Po nominacji w Katmandu i Lumbini odbyły się protesty z żądaniem cofnięcia decyzji kadrowej. Policja okręgu Rupandehi zatrzymała koordynatorów kampanii Save Lumbini, Akrama Khana i Wajuddina Musalmana, twierdząc, że zakłócali porządek publiczny. Uczestnicy kampanii domagają się również bezstronnego zbadania kwestii obywatelstwa Drolmy oraz pochodzenia środków przelanych z zagranicy.

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