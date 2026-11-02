Pod koniec ubiegłego tygodnia w hotelu Hotel Good Luck w wiosce Dingboche w Nepalu, położonym na popularnym szlaku turystycznym do bazy pod Everestem, wybuchł duży pożar. Ewakuowano wszystkich gości i pracowników obiektu, a nie zgłoszono żadnych ofiar śmiertelnych ani rannych, informuje Anadolu Agency.

Prawdopodobna przyczyna pożaru

Według lokalnych mediów policja podejrzewa, że pożar mógł zostać spowodowany wybuchem butli gazowej w hotelowej kuchni. Podczas pożaru nad ośnieżonym himalajskim krajobrazem unosiły się gęste kłęby dymu.

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Opady śniegu utrudniły gaszenie pożaru

Obfite opady śniegu w regionie utrudniły gaszenie ognia i uniemożliwiły wykorzystanie śmigłowców w akcjach ratunkowych lub innych działaniach reagowania. Hotel ma 17 pokoi i jest znanym przystankiem aklimatyzacyjnym dla alpinistów oraz turystów podróżujących szlakiem w kierunku regionu Everestu.

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