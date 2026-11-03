Zderzenie śmigłowców w Nepalu. Zginął obywatel Indii — The Hindu

W Nepalu podczas lądowania zderzyły się dwa śmigłowce, w wyniku czego zginął 47-letni obywatel Indii Vasanth Kumar Balaramaramadu. Do incydentu doszło 3 listopada na lądowisku dla śmigłowców w Periche, w dystrykcie Solukhumbu.

Zderzenie podczas lądowania

Według The Hindu, śmigłowce linii Fishtail Air i Air Dynasty zderzyły się około godziny 08:11 czasu lokalnego. Stało się to w czwartym okręgu wiejskiej gminy Khumbu Pasang Lhamu.

Balaramaramadu znajdował się na pokładzie śmigłowca Fishtail Air. Według nepalskiej policji jego ciało przewieziono do szpitala w Lukli.

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Ranni trafili do Katmandu

Ranny został również 49-letni Shailesh Krishna Patel — pochodzący z Indii mieszkaniec Nowej Zelandii, który leciał tym samym śmigłowcem. Śmigłowcem firmy Prabhu Helicopter przewieziono go do szpitala Mediciti w Katmandu.

Obrażeń doznali także nepalscy piloci Rabindra Prajapati z Fishtail Air oraz Prajwal KC z Air Dynasty. Ich również przewieziono do Katmandu na dalsze leczenie. Periche leży na trasie do bazy pod Everestem, około 150 kilometrów na północny wschód od Katmandu.

Policja poinformowała, że dokładna liczba pasażerów znajdujących się na pokładzie obu śmigłowców w chwili zderzenia jest nadal ustalana.

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