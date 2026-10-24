W Nepalu ratownicy odnaleźli ciała dwóch japońskich wspinaczy, którzy przez ponad tydzień byli uznawani za zaginionych na odległym himalajskim szczycie Gangapurna West. Ciała znaleziono na wysokości około 6300 metrów, podaje The Japan Times.

Próba pierwszego wejścia

Wspinacze próbowali dokonać pierwszego wejścia na liczącą 7140 metrów Gangapurnę West w stylu alpejskim. Kontakt z nimi urwał się po 15 października.

Operację poszukiwawczą rozpoczęto po tym, jak 18 października nie wrócili do bazy zgodnie z planem. Kumar Chhetri z Cosmo Adventure, firmy zapewniającej ekspedycji wsparcie logistyczne, przekazał, że początkowo grupa poszukiwawcza zobaczyła miejsca ich obozów, a kilka dni później — plecak i liny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ciała przetransportowano do Katmandu

Ciała wspinaczy wydobyto i przetransportowano do Katmandu. Dalsze działania będą zależeć od decyzji ich rodzin, zaznaczył Chhetri.

W Nepalu do wspinaczki udostępnione są 462 szczyty, z których około 100 wciąż nie zostało zdobytych.

Czytaj nas na