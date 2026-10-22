W Nepalu zaginęło dwóch japońskich alpinistów — The Japan Times

W Nepalu zaginęło dwóch japońskich alpinistów w wieku 40 i 25 lat. Jak poinformował wysokiej rangi urzędnik lokalnego samorządu, nie kontaktują się oni od 15 października. Lokalne władze prowadzą poszukiwania.

Poszukiwania w masywie Annapurny

Jak pisze The Japan Times, mężczyźni prawdopodobnie wspinali się na górę Gangapurna w masywie Annapurny lub na znajdujący się w pobliżu niższy niezdobyty szczyt.

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Gangapurna ma wysokość 7455 metrów nad poziomem morza. Lokalne władze wykorzystują w poszukiwaniach śmigłowce i drony, jednak dotychczas nie odnaleziono żadnych śladów zaginionych.

Reakcja Ambasady Japonii

Ambasada Japonii w Nepalu oświadczyła, że utrzymuje kontakt z rodzinami zaginionych alpinistów i innymi zaangażowanymi osobami oraz udziela im maksymalnej możliwej pomocy. Ambasada nie ujawnia nazwisk mężczyzn.

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