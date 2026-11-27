Buffalo Bills pokonali Kansas City Chiefs 13:10 w meczu NFL dzięki field goalowi Tylera Bassa z 57 jardów wraz z końcową syreną. Wynik pozwolił Buffalo poprawić najlepszy bilans w Konferencji Futbolu Amerykańskiego do 10 zwycięstw i jednej porażki.

Decydujący field goal

Według Sky Sports, na 15 sekund przed końcem meczu Chiefs zakończyli swoją akcję bez zdobycia jardów. Ich punt z własnej linii 11 jardów został częściowo dotknięty przez Joe Andreessena. Greg Dortch podniósł piłkę i zwrócił ją 17 jardów na linię 39 jardów Kansas City, gdy do końca pozostawały cztery sekundy.

Około 12 minut wcześniej Bass trafił również field goal z 54 jardów, wyrównując wynik na 10:10. Kicker Chiefs Harrison Butker nie wykorzystał próby z 46 jardów nieco ponad pięć minut przed końcem, która mogła dać jego zespołowi prowadzenie.

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Gra w deszczu i zimnie

James Cook zdobył 117 jardów biegiem i zaliczył przyłożenie po pięciojardowym biegu. Jedyne przyłożenie Kansas City zapisał na swoim koncie Emmett Johnson: zdobył 72 jardy biegiem i wniósł piłkę do pola punktowego po biegu na jeden jard.

Rozgrywający Buffalo Josh Allen skompletował 10 z 21 podań na 81 jardów i zaliczył dwa przechwyty, oba w obrębie linii 20 jardów Chiefs. Patrick Mahomes z Kansas City zakończył mecz z 16 celnymi podaniami na 29 prób, zdobywając 174 jardy. Mecz odbywał się w deszczu i przy zimnym wietrze, a temperatura odczuwalna sięgała minus 5.

Bills odnieśli siódme zwycięstwo z rzędu i powtórzyli swój najlepszy start sezonu od 1991 roku. W siódmym spotkaniu tych drużyn w sezonie zasadniczym od 2020 roku Buffalo doprowadziło bilans bezpośrednich starć do 6:1, w tym wygrało szósty mecz z rzędu z Chiefs. Jednocześnie w play-offach Chiefs mają przewagę 4:0.

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