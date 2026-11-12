W Holandii koalicja rządowa znalazła się pod znaczną presją po tym, jak centrowe D66 i centroprawicowy Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) porozumiały się z opozycją w sprawie poparcia planu podatkowego, pozostawiając na uboczu trzeciego partnera koalicyjnego — VVD.

Porozumienie podatkowe

Jak informuje Politico Europe, przed debatą parlamentarną i głosowaniem w czwartek D66, kierowane przez premiera Roba Jettena, oraz CDA osiągnęły porozumienie z progresywnymi partiami opozycyjnymi PRO i Volt. Ustalenia przewidują przeniesienie około 1 mld euro obciążeń podatkowych z majątku na dochody.

Ta zmiana spełnia jeden z kluczowych postulatów PRO, największej partii opozycyjnej. Porozumienie pozostawiło VVD, które tworzy koalicję wraz z D66 i CDA, poza ustaleniami.

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Reakcja VVD

Liderka VVD Dilan Yeşilgöz oświadczyła w środę wieczorem, że była zaskoczona porozumieniem. Nazwała je złym dla Holandii i sprzecznym z umową koalicyjną.

Yeşilgöz oświadczyła również, że jeśli D66 i CDA zagłosują razem z PRO i Volt, koalicja będzie musiała ocenić możliwość dalszej współpracy. Później w środę D66 i CDA poinformowały, że będą trzymać się porozumienia i nie będą go zmieniać.

Oczekuje się, że Jetten weźmie udział w debacie i głosowaniu w Izbie Reprezentantów, przez co opuści spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie. Koalicja D66, VVD i CDA jest rządem mniejszościowym: ma 66 ze 150 mandatów w Izbie Reprezentantów oraz 22 z 75 mandatów w Senacie.

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