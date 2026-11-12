Naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu Radbouda w Nijmegen w Holandii przeanalizowali leki stosowane w długotrwałym farmakologicznym leczeniu depresji. Escitalopram, duloksetyna i agomelatyna szczególnie dobrze wypadły w analizie, informuje Der Spiegel.

115 badań i ponad 30 tysięcy uczestników

Grupa naukowa kierowana przez Henricusa Ruhé i Paula van Haarena opublikowała analizę w czasopiśmie The Lancet Psychiatry. Autorzy przejrzeli 54 231 materiałów dotyczących antydepresantów w różnych bazach danych i wybrali 115 badań obejmujących łącznie 30 428 uczestników.

Wybrane prace umożliwiły ocenę długoterminowej skuteczności leków oraz gotowości pacjentów do kontynuowania terapii. Lekiem referencyjnym w badaniu była fluoksetyna, wybrana do porównań jako pierwszy selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, który znalazł szerokie zastosowanie w praktyce klinicznej.

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Różnice w przerywaniu leczenia

Pacjenci przyjmujący escitalopram lub duloksetynę rzadziej przerywali leczenie niż ci, którym przepisano fluoksetynę. Z kolei przyjmowanie reboksetyny i milnacipranu częściej przerywano przedwcześnie. Dodatkowa analiza wykazała również więcej przypadków przerwania leczenia bupropionem w porównaniu z fluoksetyną.

Ogólnie bupropion i reboksetyna wykazały słabsze wyniki. Jednocześnie badacze zaznaczyli, że do sformułowania uzasadnionych wniosków dotyczących innych leków potrzebne są dodatkowe badania. Henricus Ruhé podkreślił, że wybór antydepresantu powinien być indywidualny: lekarze muszą uwzględniać stosunek korzyści z leku do jego skutków ubocznych dla każdego pacjenta.

Autorzy powołali się również na wcześniejszy przegląd, według którego łączenie antydepresantów z psychoterapią, a także psychoterapia bez leków, mają większe prawdopodobieństwo długotrwałego efektu niż leczenie wyłącznie antydepresantami.

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