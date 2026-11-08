W Niderlandach komornicy sądowi działający w imieniu Jaguar Land Rover w sierpniu zabezpieczyli cyfrowe zapisy w biurach chińskiego producenta samochodów BYD w Schiedam i Hoofddorp, podał The Guardian, powołując się na The Sunday Times.

Pozew dotyczący modelu Ti7

Zabezpieczenie nastąpiło przed postępowaniem sądowym w Hadze. Sąd ma ustalić, czy BYD musi odpowiedzieć na zarzuty, że jej siedmiomiejscowy hybrydowy SUV typu plug-in Ti7 narusza prawa własności intelektualnej do Land Rovera Defendera.

Według The Sunday Times JLR podejrzewa BYD o inżynierię wsteczną niektórych technologii, które mogły zostać wykorzystane w Ti7. JLR dążyła do uzyskania cyfrowych zapisów, zanim mogłyby one zostać zniszczone. JLR i BYD odmówiły komentarza w sprawie toczącego się postępowania sądowego.

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Porównanie z Defenderem

Eksperci motoryzacyjni porównywali Ti7 z Defenderem od czasu, gdy model trafił do sprzedaży w Chinach we wrześniu ubiegłego roku. BYD planuje wprowadzić Ti7 na rynek brytyjski w styczniu w cenie 47 995 funtów — o ponad 20 tys. funtów taniej niż Defender.

Na swojej stronie internetowej BYD opisuje model jako samochód o wyraźnie kanciastym profilu i masywnej stylistyce. Cena siedmiomiejscowego Defendera 110 w Wielkiej Brytanii zaczyna się od 68 465 funtów. JLR, należący do indyjskiego Tata Motors, sprzedał detalicznie 29 500 Defenderów od lipca do września tego roku, wobec 25 370 w analogicznym okresie rok wcześniej.

Poprzedni spór

Nie jest to pierwsza sprawa sądowa JLR przeciwko chińskiemu producentowi dotycząca domniemanego kopiowania samochodu. W 2019 roku firma wygrała proces przeciwko Jiangling Motor Corporation, doprowadzając do zaprzestania sprzedaży modelu, który uznawała za kopię swojego samochodu.

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