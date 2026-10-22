W Nigrze, według doniesień lokalnych mediów, uwolniono obywatelki Austrii i Szwajcarii, które zostały porwane w 2025 roku. Po uwolnieniu kobiety przetransportowano samolotem do Bengazi we wschodniej Libii, informuje Deutsche Welle, powołując się na libijskie media.

Porwania w 2025 roku

Austriackie władze zidentyfikowały swoją obywatelkę jako Evę G. Ma ona ponad 70 lat. Kobieta została porwana w styczniu 2025 roku w pustynnym mieście Agadez w środkowej części Nigru. Obywatelka Szwajcarii, którą media nazywają Claudią Abbt, została porwana w kwietniu 2025 roku. Według doniesień ma 69 lat.

Nie wiadomo, jakie dokładnie ugrupowanie przetrzymywało kobiety ani jakie stawiało żądania. Na nagraniu opublikowanym przez libijską stację telewizyjną al-Masar TV kobiety wyglądały na fizycznie wyczerpane. Deutsche Welle zaznacza, że nie zdołała niezależnie zweryfikować tego nagrania.

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Doniesienia o operacji

Na nagraniu obie kobiety podziękowały za uwolnienie zastępcy naczelnego dowódcy libijskich sił zbrojnych Chalifie Haftarowi oraz jego synowi Saddamowi. Według mediów Haftar kierował operacją uwolnienia. Eva G. powiedziała, że była przetrzymywana jako zakładniczka przez rok i dziewięć miesięcy, podczas gdy Abbt oświadczyła, że cieszy się, iż znów jest wolna.

Niger i Libia mają wspólną długą granicę na Saharze. W Libii o władzę rywalizują uznawana przez ONZ administracja premiera Abdula Hamida Dbeibaha oraz jej rywale na wschodzie kraju, wspierani przez Haftara.

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