W siedmiu stanach Nigerii w ciągu sześciu miesięcy po wyborach prezydenckich w 2023 roku liczba odnotowanych ataków na ludność cywilną spadła z 401 do 383, jednak szacowana liczba zabitych wzrosła z 549 do 759. Wynika to z analizy danych o konfliktach przeprowadzonej przez Premium Times Nigeria.

Liczba incydentów sklasyfikowanych jako przemoc wobec ludności cywilnej zmniejszyła się o 4,5%, podczas gdy szacowana liczba zabitych wzrosła o 38,3%. Badanie objęło stany Katsina, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Kaduna, Niger i Benue. Porównano identyczne 182-dniowe okresy przed i po dniu głosowania, nie uwzględniając samego dnia wyborów.

Wzrost liczby zabitych w Benue

Największy wzrost szacowanej liczby zabitych odnotowano w stanie Benue — ze 111 do 315. Wzrost o 204 osoby stanowił niemal cały łączny wzrost o 210 zabitych w siedmiu stanach.

Liczba zarejestrowanych ataków po głosowaniu spadła w Katsinie, Zamfarze, Kadunie i Kebbi. Jednocześnie w Sokoto wzrosła z 38 do 58 przypadków, a w Benue — z 45 do 61. W stanie Niger wskaźnik niemal się nie zmienił: 41 incydentów przed wyborami i 42 po nich.

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Dynamika szacowanej liczby zabitych nie była zgodna z liczbą incydentów. W szczególności w Zamfarze, gdzie liczba ataków spadła, szacowana liczba zabitych wzrosła ze 136 do 154. W Sokoto wskaźnik ten wzrósł z 45 do 98.

Porównanie z poprzednimi wyborami

W materiale porównano także okresy wokół wyborów prezydenckich w 2015 i 2019 roku. Po wyborach w 2019 roku liczba odnotowanych incydentów w tych samych siedmiu stanach wzrosła z 83 do 147, a po wyborach w 2015 roku — z 29 do 40.

Łącznie ACLED odnotował 69 incydentów w okresach przed- i powyborczych wokół wyborów w 2015 roku, 230 — w 2019 roku oraz 784 — w 2023 roku. Jednocześnie publikacja podkreśla, że dane te nie dowodzą związku przyczynowego między wyborami a atakami, a zmiany w dostępności i liczbie źródeł informujących o konfliktach utrudniają bezpośrednie porównanie różnych lat.

ACLED opracowuje szacunki liczby zabitych na podstawie doniesień o poszczególnych incydentach, dlatego nie należy ich uznawać za niezależnie potwierdzone dane o liczbie zgonów.

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