W stanie Zamfara w północno-zachodniej Nigerii uzbrojona grupa dowodzona przez Dankaramiego Gwaskę zaatakowała bazę wojskową i miejsca wydobycia złota w rejonie Bindin emiratu Dansadau. W ataku zginęło 14 żołnierzy i funkcjonariuszy policji mobilnej, a napastnicy splądrowali arsenał bazy, informuje Premium Times Nigeria.

Ucieczka mieszkańców i wymuszenia

Następnego dnia przedstawiciele Gwaski przybyli do Bindin i zażądali od społeczności finansowej rekompensaty za broń, którą jego bojownicy mieli rzekomo utracić po śmierci kilku członków grupy. Mieszkańcy potwierdzili, że osoby te zostały zabite w Bindin, jednak, jak twierdzą, nie przez wojsko, lecz przez rywalizujące grupy zbrojne.

Następnie ludzie Gwaski, według publikacji, zabili w Bindin dziesiątki poszukiwaczy złota i nałożyli na lokalną społeczność oraz sąsiednie osady rolnicze „opłatę za ochronę” w wysokości 50 mln nigeryjskich nair. Mieszkańcy twierdzą, że w ciągu dwóch tygodni po ataku na bazę grupa zebrała od społeczności około 360 mln nair. Zniszczenie bazy wojskowej, którą miejscowi nazywali jedyną linią obrony miasta, zmusiło niemal całą ludność do opuszczenia tego obszaru.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ataki na drodze

Osobno mieszkańcy opowiedzieli o działaniach innego przywódcy, znanego jako Rambo. Według nich zaczął on atakować bezbronne społeczności po tym, jak lokalne oddziały samoobrony w Yantashy zabiły jego podwładnych i przejęły ich broń. Ludzie Rambo podłożyli także improwizowane ładunki wybuchowe na drodze Magami—Hannutara—Dansadau, przez co ruch na niej wstrzymano na trzy dni.

Armia Nigerii poinformowała, że saperzy wykryli dwa miejsca podłożenia ładunków wybuchowych: jeden pocisk zdetonowano w sposób kontrolowany, a drugi unieszkodliwiono. Jednak następnego dnia po rozminowaniu ludzie Rambo, według Premium Times Nigeria, zaatakowali cywilną kolumnę jadącą z Dansadau do Gusau pod eskortą wojskową. Kilku pasażerów zginęło, a ich samochody podpalono.

Obszar nielegalnego wydobycia złota

Bindin leży w pobliżu lasu Kwiambanna, który łączy stany Katsina, Kaduna, Kebbi i Niger. W okolicy działają nielegalne kopalnie złota. Według mieszkańców i źródeł w służbach bezpieczeństwa wcześniejsze porozumienia między grupą Gwaski, społecznościami i operatorami kopalń wcześniej przyczyniły się do napływu ponad 10 tys. pracowników do Dansadau. Jednocześnie wzrost opłat pobieranych od pracowników, według publikacji, zwiększył napięcia i doprowadził do starć.

Czytaj nas na