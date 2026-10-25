Niezależna Narodowa Komisja Wyborcza Nigerii (INEC) opublikowała listę 18 kandydatów na prezydenta i ich kandydatów na wiceprezydenta, dopuszczonych do wyborów 16 stycznia 2027 roku. Spośród 22 zarejestrowanych partii All Progressives Grand Alliance i Youth Party nie zgłosiły kandydatów, natomiast New Nigeria Peoples Party wycofała swoją nominację prezydencką w okresie zmian kandydatów, informuje Premium Times.

Główni pretendenci

Wśród dopuszczonych kandydatów są urzędujący prezydent Bola Tinubu z All Progressives Congress, były wiceprezydent Atiku Abubakar z African Democratic Congress, były gubernator stanu Anambra Peter Obi z Nigeria Democratic Congress, gubernator stanu Oyo Seyi Makinde z Allied Peoples Movement, były gubernator stanu Cross River Donald Duke z Peoples Redemption Party oraz były senator Sandy Onor z Peoples Democratic Party.

Tinubu, który wygrał wybory prezydenckie w 2023 roku, ubiega się o drugą kadencję i ponownie wybrał wiceprezydenta Kashima Shettimę na swojego partnera wyborczego. Abubakar, który zajął drugie miejsce w wyborach w 2023 roku, startuje z byłym gubernatorem stanu Rivers Rotimim Amaechim. Partnerem wyborczym Petera Obiego został były gubernator stanu Kano Rabiu Kwankwaso.

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Kobiety i wiek kandydatów

Na liście znajdują się dwie kandydatki na prezydenta: Ada Okwori z National Democratic Party oraz Esther Okereke z National Rescue Movement. Kolejne cztery kobiety kandydują na stanowisko wiceprezydenta: Peace Igobia z APP, Nafisat Usaku z DLA, Hannah Konto z LP oraz Patience Kay z YPP.

Wiek kandydatów na prezydenta wynosi od 35 do 79 lat. Najstarszy jest 79-letni Atiku Abubakar, a najmłodszy — 35-letni Moses Adebisi, kandydat DLA. Wiek kandydatów na wiceprezydenta waha się od 35 do 80 lat.

Według gazety INEC może uzupełnić listę o kandydata Accord Party Gbengę Olawepo-Hashima, którego kandydaturę zatwierdził sąd. W takim przypadku liczba pretendentów do stanowiska prezydenta wzrośnie do 19.

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