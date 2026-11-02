W stanie Plateau w Nigerii uzbrojeni napastnicy zaatakowali wojskowy punkt kontrolny w rejonie Riyom, zabili jednego żołnierza i ukradli dwie sztuki broni, informuje Premium Times Nigeria.

Strzelanina na punkcie kontrolnym

Do ataku doszło około godziny 20:00 w sobotę na punkcie kontrolnym Sopp w Ungwan-Boka, gdzie stacjonowali żołnierze operacji Enduring Peace. Według portalu napastnicy otworzyli ogień do wojskowych z różnych kierunków, po czym wywiązała się strzelanina. Następnie uciekli w zarośla.

Poszukiwania napastników

Rzecznik operacji Enduring Peace, kapitan Chinonso Oteh, potwierdził atak i nazwał go celowym oraz niesprowokowanym. Jak powiedział, wojsko ustabilizowało sytuację w rejonie i rozpoczęło operację poszukiwania osób zaangażowanych, aby je zatrzymać i odzyskać skradzioną broń.

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Oteh oświadczył również, że wojsko zwiększyło nadzór, aby zapobiec nowym naruszeniom bezpieczeństwa i zapewnić lokalnych mieszkańców o ich bezpieczeństwie. Wezwał mieszkańców do zachowania spokoju, kontynuowania zwykłej działalności i przekazywania organom ścigania wiarygodnych informacji, które mogą pomóc odnaleźć napastników.

W części stanu Plateau, według portalu, nadal występują problemy z bezpieczeństwem: społeczności doświadczały powtarzających się ataków, zabójstw i porwań.

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