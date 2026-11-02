Niezależna Narodowa Komisja Wyborcza Nigerii opublikowała ostateczną listę kandydatów w wyborach do Zgromadzenia Narodowego w 2027 roku w stanie Plateau. Na liście znalazło się 12 kandydatów do trzech mandatów senatorskich — po czterech w każdym okręgu, informuje Premium Times Nigeria.

Kandydaci w okręgach Plateau

W Północnym Plateau Kongres Wszystkich Postępowców nominował byłego senatora Simona Mwadkwona. Jego rywalami będą Rose Mwanti z Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego, Musa Bature z Nigeryjskiego Kongresu Demokratycznego oraz Dalyop Gwotson z Ludowej Partii Demokratycznej. W 2023 roku Mwadkwon kandydował do Senatu z ramienia Ludowej Partii Demokratycznej.

W Centralnym Plateau z ramienia Kongresu Wszystkich Postępowców kandyduje Bitrus Kasawe. Jego przeciwnikami będą Yusuf Bello z Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego, Yusuf Ishaku z Nigeryjskiego Kongresu Demokratycznego oraz Timothy Golu z Ludowej Partii Demokratycznej.

Znani politycy na liście

Urzędujący senator z Centralnego Plateau Diket Plang, który reprezentuje okręg od czerwca 2023 roku, nie znalazł się na opublikowanej liście. Kongres Wszystkich Postępowców zgłosił zamiast niego Kasawe.

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W Południowym Plateau kandydatem tej partii został były gubernator stanu Simon Lalong. Będzie rywalizował z byłym ministrem młodzieży i sportu Solomonem Dalungiem z Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego, Peterem Dandamem z Nigeryjskiego Kongresu Demokratycznego oraz Johnbullem Shekarau z Ludowej Partii Demokratycznej.

Lalong zdobył mandat senatorski z Południowego Plateau w 2023 roku po dwóch kadencjach na stanowisku gubernatora stanu. Dalung był ministrem rozwoju młodzieży i sportu za prezydentury Muhammadu Buhariego, a obecnie kandyduje do Senatu z ramienia Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego.

Łącznie kandydaci z 21 partii politycznych ubiegają się o 109 miejsc w Senacie Nigerii. W trzech okręgach stanu Plateau reprezentowani są kandydaci z czterech partii.

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