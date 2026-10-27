Żołnierze operacyjnego zgrupowania Whirl Stroke po strzelaninie z uzbrojoną grupą na obszarze samorządowym Guma w stanie Benue w Nigerii przejęli dwa karabiny AK-47. Poinformował o tym Premium Times.

Strzelanina po informacji wywiadowczej

Według wojska jednostka została skierowana w ten rejon po otrzymaniu informacji wywiadowczych o podejrzanych o przestępstwa, którzy, jak twierdzono, podszywali się pod pasterzy i przybyli do Gumy z sąsiedniego stanu Nasarawa. Po przybyciu żołnierze znaleźli się pod ostrzałem, odpowiedzieli ogniem i zmusili uzbrojonych mężczyzn do ucieczki.

Pełniący obowiązki oficera ds. informacji medialnej zgrupowania Ahmad Zubairu oświadczył, że wśród wojskowych nie było strat.

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Przejęte przedmioty

Podczas dalszego przeszukania terenu wojskowi znaleźli dwa AK-47, cztery puste magazynki, osiem cieląt, trzy telefony komórkowe, dokument z krajowym numerem identyfikacyjnym oraz 20 nair. Dowódca Whirl Stroke Moses Gara pochwalił działania żołnierzy i wezwał ich do kontynuowania operacji opartych na danych wywiadowczych oraz wzmacniania współpracy z lokalnymi społecznościami.

Wcześniej wojskowi z tego samego zgrupowania informowali o uwolnieniu dwóch uprowadzonych osób na drodze Naka–Ahume w stanie Benue. Według ich danych podejrzani porywacze po strzelaninie porzucili uprowadzonych i uciekli.

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