W Nigerii rząd federalny rozpoczął miesięczne wypłaty po 50 tys. ₦ dla wrażliwych gospodarstw domowych, aby złagodzić skutki rosnących kosztów życia. O uruchomieniu programu w Abudży poinformował minister spraw humanitarnych i ograniczania ubóstwa Bernard Doro, podaje Premium Times Nigeria.

Prezydencki program wsparcia

Wypłaty będą realizowane w ramach prezydenckiej Krajowej Interwencji Pomocy Nadzwyczajnej i Stabilizacji (NERSI). Według ministra inicjatywa ma zapewnić natychmiastowe wsparcie finansowe milionom wrażliwych Nigeryjczyków.

Doro oświadczył, że program wprowadzono z powodu globalnej inflacji żywnościowej i wzrostu cen podstawowych towarów, które obciążają dochody gospodarstw domowych. Rząd planuje okresowo weryfikować wysokość pomocy w związku ze zmianami kosztów życia oraz bezpośrednio informować odbiorców o możliwych korektach.

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Przelewy przez banki i portfele mobilne

Ministerstwo współpracuje z licencjonowanymi dostawcami cyfrowych usług finansowych, aby zapewnić bezpieczne, terminowe i przejrzyste przekazywanie środków. Beneficjenci będą otrzymywać od tych firm wiadomości SMS z prośbą o zgodę przed zaksięgowaniem pieniędzy na rachunku bankowym lub w portfelu mobilnym.

Minister podkreślił, że aby uzyskać pomoc, nie trzeba składać wniosku, wnosić opłat ani rejestrować się za pośrednictwem pośredników. Zaapelował również do obywateli, by nie przekazywali osobom trzecim kodów PIN i bankowych numerów weryfikacyjnych (BVN), ostrzegając przed ryzykiem oszustwa.

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