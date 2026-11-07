W Nigerii w wieku 71 lat zmarł weteran przemysłu filmowego Nollywood Diewait Ikpechukwu. Według źródeł rodzinnych aktor zmarł w czwartek, a w piątek jego śmierć potwierdził prezes Gildii Aktorów Nigerii Abubakar Yakubu, pisze Premium Times Nigeria.

Yakubu poinformował o śmierci Ikpechukwu na Instagramie i nazwał go legendą. Według publikacji aktor od pewnego czasu chorował, jednak okoliczności jego śmierci pozostawały niejasne. Informacji o pogrzebie również nie podano do czasu publikacji.

Kariera filmowa

Ikpechukwu trafił do aktorstwa przez telewizję: został zaproszony do produkcji Second Chance nigeryjskiej telewizji. W filmie pełnometrażowym zadebiutował w 1998 roku, grając tradycyjnego władcę w obrazie Evil Men w reżyserii Chico Ejiro. W filmie wystąpili również Pete Edochie, Alex Usifo i Liz Benson.

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W ciągu ponad 25 lat kariery aktor zasłynął z ról starszyzny, tradycyjnych władców i innych autorytatywnych postaci. Wystąpił między innymi w filmach The August Meeting, The Guilty, Royal Palace, Across the River, Python King, Omera i Ìjé Love. W filmie Ìjé Love z 2022 roku zagrał króla Obumneme.

Piłka nożna, radio i praca w gildii

Przed rozpoczęciem kariery aktorskiej Ikpechukwu grał w piłkę nożną, pracował jako komentator sportowy w radiu i zarządzał drużynami piłkarskimi. W latach 70. grał na pozycji prawego skrzydłowego w Blue Diamonds of Nsukka i Kaduna Rocks, a także był kapitanem drużyny piłkarskiej Kaduna State Polytechnic, która wygrała Nigeryjskie Igrzyska Politechniczne w 1976 roku.

Ikpechukwu był także pierwszym przewodniczącym oddziału Gildii Aktorów Nigerii w stanie Enugu. Na tym stanowisku organizował seminaria dla początkujących aktorów i zachęcał ich do rozwijania umiejętności zawodowych oraz do tego, by nie spieszyli się ze zdobywaniem popularności.

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