Komitet ds. przeglądu konstytucji Zgromadzenia Narodowego Nigerii zaproponował utworzenie 74 dodatkowych miejsc dla kobiet w obu izbach parlamentu federalnego. Inicjatywa przewiduje po 37 nowych mandatów w Senacie i Izbie Reprezentantów.

O propozycji poinformował lider Senatu Opeyemi Bamidele, który jest również zastępcą przewodniczącego senackiego komitetu ds. przeglądu konstytucji. Według Premium Times parlamentarzyści już rozpatrują projekt ustawy o specjalnych miejscach dla kobiet w Zgromadzeniu Narodowym i organach ustawodawczych stanów.

Miejsca w obu izbach

Jeśli propozycja zostanie zatwierdzona, każdy z 36 stanów Nigerii, a także Federalne Terytorium Stołeczne, otrzyma po jednym dodatkowym miejscu w Senacie i Izbie Reprezentantów. Komitet zaproponował również dodanie po trzech specjalnych miejscach dla kobiet do zgromadzeń ustawodawczych każdego stanu. Miejsca te nie mają wypierać istniejących mandatów wybieralnych.

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Bamidele zaznaczył, że proponowany mechanizm powinien obowiązywać przez 16 lat, czyli cztery cykle wyborcze, po czym ma zostać kompleksowo poddany przeglądowi.

Potrzebna jest zgoda stanów

Według Bamidele federalni ustawodawcy już współpracują z parlamentami stanów, ponieważ ich zgoda jest konieczna do wprowadzenia zmian konstytucyjnych. Określił specjalne miejsca nie jako inicjatywę partyjną, lecz jako sposób na rozszerzenie udziału kobiet w życiu politycznym i administracji publicznej.

Kobiety historycznie zajmują niewielką część miejsc w nigeryjskim Zgromadzeniu Narodowym, choć stanowią niemal połowę ludności kraju. Zwolennicy rezerwowania mandatów uważają, że pomoże to przezwyciężyć bariery utrudniające kobietom udział w wyborach, w tym wysokie koszty kampanii, praktyki partii dotyczące zgłaszania kandydatów, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć. Jednocześnie krytycy podają w wątpliwość zgodność takich miejsc z zasadą równej reprezentacji i podkreślają potrzebę reformy partii politycznych oraz systemu wyborczego.

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