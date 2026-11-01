Izba Reprezentantów Nigerii rozpoczęła rozpatrywanie projektu ustawy o regulacji zaliczkowych opłat za najem i ochronie najemców na Federalnym Terytorium Stołecznym, do którego należy Abudża. Projekt HB.2839 przeszedł pierwsze czytanie 22 października. Przewiduje on zakaz zmuszania najemcy przez właścicieli mieszkań, agentów i zarządców nieruchomości do zapłaty z góry za więcej niż 12 miesięcy najmu.

Jak informuje Premium Times, projekt ustawy nie znosi płatności z góry ani nie zobowiązuje właścicieli do przyjmowania miesięcznych płatności. Jednocześnie żądanie zapłaty z góry za dwa lub trzy lata najmu może stać się wykroczeniem, jeśli dokument zostanie przyjęty. Najemca będzie mógł dobrowolnie zapłacić za okres dłuższy niż rok, ale tylko jeśli sam zainicjuje taką propozycję, bez przymusu, gróźb czy dyskryminacji, a porozumienie zostanie sporządzone na piśmie.

Umowy i zwrot środków

Projekt ustawy zobowiązuje również właścicieli lub ich upoważnionych agentów do zawierania pisemnych umów najmu. Muszą one wskazywać kwotę i harmonogram płatności, okres najmu, kaucje, opłaty, inne płatności, a także prawa i obowiązki stron. Przed zawarciem umowy najemca powinien zostać poinformowany o charakterze, wysokości i podstawie prawnej obowiązkowych opłat, a po dokonaniu płatności powinien otrzymać pokwitowanie lub elektroniczne potwierdzenie.

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Projekt ustawy przewiduje utworzenie Urzędu Regulacji Najmu i Ochrony Najemców Federalnego Terytorium Stołecznego. Będzie on rozpatrywał skargi, prowadził kontrole, wspierał mediacje, wydawał nakazy przestrzegania wymogów i będzie mógł nakazywać zwrot bezprawnie uzyskanych środków. Najemca, który zapłacił zaliczkę z naruszeniem limitu, będzie mógł zwrócić się do tego organu z wnioskiem o zwrot środków. Od decyzji będzie można odwołać się do Sądu Najwyższego Federalnego Terytorium Stołecznego.

Grzywny i granice regulacji

Za umyślne żądanie lub pobranie nielegalnej zaliczki za najem projekt ustawy proponuje grzywny od ₦500 tys. do ₦5 mln dla osób fizycznych oraz od ₦5 mln do ₦20 mln dla osób prawnych. Sąd będzie również mógł nakazać zwrot środków, rekompensatę za udowodnione szkody oraz pokrycie kosztów sądowych. Osobno dokument zakazuje bezprawnej eksmisji, w tym gróźb, przemocy, odłączania niezbędnych usług, zmiany zamków lub uszkadzania mienia najemcy bez podstaw prawnych.

Jednocześnie inicjatywa nie ustala maksymalnej ceny najmu, nie ogranicza jej podwyżek przy przedłużaniu umowy ani nie określa maksymalnych prowizji agencyjnych lub umownych. Właściciel nadal będzie mógł żądać z góry zapłaty za pełny rok. Po pierwszym czytaniu projekt ustawy musi przejść kolejne etapy rozpatrywania w Izbie Reprezentantów i Senacie oraz uzyskać podpis prezydenta, zanim jego przepisy będą mogły wejść w życie.

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