Rząd federalny Nigerii utworzył komitet techniczny, który ma przyspieszyć realizację strategicznych działań w sektorze rolnym. Jego praca będzie koncentrować się na zwiększeniu produkcji pszenicy i innych podstawowych upraw, a także na rozwoju hodowli zwierząt.

Wiceprezydent Nigerii Kashim Shettima powołał komitet podczas spotkania poświęconego funkcjonowaniu sektora rolnego i strategicznym działaniom w kompleksie prezydenckim w Abudży. Jak informuje Premium Times Nigeria, wiceprezydent polecił uczestnikom wymianę pomysłów oraz przygotowanie planu wdrożenia tych działań.

Skład komitetu

W skład organu weszli przedstawiciele federalnych ministerstw rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, zasobów wodnych i sanitarnych, a także rozwoju hodowli zwierząt. W komitecie reprezentowane są również MOFI, koordynator prezydenckiej reformy hodowli zwierząt oraz starsi specjalni asystenci prezydenta ds. agrobiznesu i produktywności, bezpieczeństwa żywnościowego oraz rozwoju hodowli zwierząt.

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Wśród pozostałych uczestników są szefowie Banku Przemysłu, Banku Rolnictwa, Krajowego Urzędu Rozwoju Gruntów Rolnych, Krajowej Rady ds. Nasion, Krajowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, Krajowego Centrum Mechanizacji Rolnictwa, Nigeryjskiej Krajowej Rady Cukru, Nigeryjskiej Giełdy Towarowej oraz Krajowej Agencji ds. Infrastruktury Nauki i Inżynierii.

Priorytety pracy

Komitet będzie koordynować techniczna doradczyni wiceprezydenta ds. rolnictwa i szefowa Prezydenckiej Jednostki Koordynacyjnej Systemów Żywnościowych, Marion Moon. Minister rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Abubakar Kyari oświadczył, że uczestnicy spotkania omówili również problemy rolników oraz wykorzystanie dostępnych zasobów do zwiększenia produkcji pszenicy i rozwoju rolnictwa w porze suchej.

Według Kyariego raport komitetu technicznego musi najpierw zostać rozpatrzony przez inny komitet, po czym zostanie przekazany wiceprezydentowi, a następnie prezydentowi. Moon zaznaczyła, że rozwój sektora rolnego jest wspólną odpowiedzialnością władz federalnych, stanów i władz lokalnych. Wskazała na potrzebę usunięcia luk w koordynacji między tymi szczeblami, aby lepiej rozumieć sytuację na poziomie stanów.

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