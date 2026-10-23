Federalny Wysoki Sąd w Jalingo, w stanie Taraba w Nigerii, przyznał kaucję Fonyi Sule, który był przetrzymywany przez około miesiąc z powodu wpisu na Facebooku. Według Premium Times, publikacja dotyczyła gubernatora stanu Agbu Kefasa oraz Zainab Ibrahim, kandydatki partii All Progressives Congress na stanowisko zastępczyni gubernatora Taraby.

Skarga władz stanowych

Sule był przetrzymywany w ośrodku penitencjarnym w Jalingo po skardze rządu stanu Taraba. Władze oświadczyły, że wpis rzekomo miał na celu zaszkodzenie reputacji gubernatora i Ibrahim, znanej także jako Aunty Zee. Rząd stanowy określił publikację jako zniesławienie karne oraz rozpowszechnianie szkodliwych fałszywych informacji.

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Daty sprawy

Skargę złożono za pośrednictwem biura prokuratora generalnego stanu 30 września do sądu Upper Area Court w Jalingo. Zgodnie z dokumentami sądowymi, z którymi zapoznało się wydanie, Sule opublikował wpis na swojej stronie na Facebooku 12 sierpnia.

Zainab Ibrahim jest kandydatką All Progressives Congress na stanowisko zastępczyni gubernatora stanu Taraba w wyborach w 2027 roku.

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