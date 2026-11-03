W Nigerii usunięty tradycyjny władca Ipetumodu w stanie Osun, Joseph Oloyede, złożył pozew przeciwko gubernatorowi stanu Ademoli Adeleke i innym urzędnikom. Zwraca się do sądu o niedopuszczenie do powołania nowego Apetumodu — tradycyjnego władcy Ipetumodu — do czasu rozpatrzenia głównego pozwu.

Pozew przeciwko powołaniu następcy

Jak informuje Premium Times, powołując się na Punch, Oloyede zwrócił się do Wysokiego Sądu Stanu Osun w Ile-Ife wraz z trzema przedstawicielami rodziny królewskiej Latimogun z panującego domu Aribile w Ipetumodu. Sprawę zarejestrowano pod numerem HIF/50/2026.

We wniosku z 16 września 2026 roku powodowie proszą o wydanie tymczasowego zakazu sądowego, który uniemożliwiłby pozwanym, ich przedstawicielom lub agentom obsadzenie wakującego stanowiska albo powołanie innej osoby zamiast Oloyede do czasu rozstrzygnięcia głównego pozwu.

Oloyede twierdzi, że gubernator i odpowiedni urzędnicy stanowi nie poinformowali go o jakichkolwiek naruszeniach przed jego usunięciem. W pozwie wspomniano o nakazie usunięcia z 7 maja, który — jak twierdzi wnioskodawca — został opublikowany przez gazetę The Guardian 11 maja.

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Rozprawę przełożono

Rozprawa w sprawie została odroczona z powodu sporu dotyczącego doręczenia stronom zawiadomień o rozprawie. W sądzie obecni byli jedynie prawnik powodów O. Ogbewe oraz przedstawiciel piątego pozwanego Soji Oyetayo.

Sędzia Dapo Adeniji wyznaczył kolejną rozprawę na 21 stycznia 2027 roku i nakazał wystawienie oraz doręczenie pozwanym nowych zawiadomień sądowych.

Powód usunięcia

Według Premium Times Oloyede, który ma obywatelstwo USA i Nigerii, został w sierpniu 2025 roku skazany w USA na 56 miesięcy więzienia w sprawie oszustwa dotyczącego środków funduszu pomocy związanego z COVID-19 na kwotę 4,2 mln dolarów. Po otrzymaniu w maju uwierzytelnionej kopii orzeczenia amerykańskiego sądu władze stanu Osun usunęły go ze stanowiska, ogłosiły tron Apetumodu wakującym i poinformowały o rozpoczęciu procedury powołania nowego władcy.

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