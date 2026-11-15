Wojsko Nigerii poinformowało o uwolnieniu 125 porwanych osób podczas operacji w różnych regionach kraju od 6 do 12 listopada. Według sztabu obrony wojskowi zabili także osiem osób, które określili jako terrorystów, oraz zatrzymali dziesięciu domniemanych wspólników i dostawców wsparcia logistycznego, podaje Anadolu Agency.

Według generała majora Michaela Onoji, dyrektora operacji medialnych obrony, podczas operacji poddało się także 12 osób, które wojskowi określili jako terrorystów, oraz członkowie ich rodzin.

Największa operacja w stanie Borno

Największe uwolnienie miało miejsce w stanie Borno w północno-wschodniej Nigerii. Wojsko poinformowało o uwolnieniu 119 podróżnych, którzy zostali porwani 6 listopada na drodze Dutsen-Kura — Bulazarama — Kamuya w Buratai, na obszarze samorządowym Biu.

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Według wojska jednostki ścigały napastników drogą Mangari — Doro, po czym ci porzucili jeńców. Wśród uwolnionych było 69 mężczyzn, 35 kobiet i 15 dzieci. W rejonie operacji znaleziono również improwizowane urządzenia wybuchowe.

Operacje w innych stanach

W stanie Zamfara wojsko poinformowało o uwolnieniu porwanych osób podczas odrębnych operacji. Kolejne osoby uwolniono po ataku na pasażerów na drodze Kombo — Gurusu na obszarze samorządowym Bukuyyum. Kierowcę, który został porwany wraz z pasażerami, wojskowi znaleźli martwego.

Wojsko poinformowało również o nalotach na domniemane kryjówki ugrupowań zbrojnych w stanach Bauchi, Plateau, Taraba, Benue, Nasarawa, Niger, Kwara i Oyo. Według jego danych podczas operacji przejęto broń i amunicję oraz zlikwidowano obozy ugrupowań. W stanie Niger jednostki w Parku Narodowym Jeziora Kainji zdetonowały pięć improwizowanych urządzeń wybuchowych, odparły dwa ataki i zabiły dwie osoby określone jako podejrzani terroryści.

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