Władze Nigerii oświadczyły, że w kraju działa około 160 stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym (CNG), a kolejne 170 obiektów znajduje się na różnych etapach rozwoju i licencjonowania. Poinformował o tym podczas otwarcia zintegrowanej stacji CNG w Karu Ismaeil Ahmed, szef Prezydenckiej Inicjatywy na rzecz Sprężonego Gazu Ziemnego.

Jak pisze Premium Times Nigeria, w ciągu niespełna dwóch lat inicjatywa przyciągnęła około 2,6 mld dolarów prywatnych inwestycji. Ahmed nazwał zainteresowanie inwestorów dowodem na to, że rynek CNG w kraju wyszedł poza początkowy etap rozwoju.

Nowe obiekty i transport

Według Ahmeda część stacji oczekuje na zgody i licencje od Nigeryjskiego Urzędu Regulacji Ropy i Gazu w Segmencie Midstream i Downstream, NMDPRA. Prezydent Bola Tinubu polecił również rozbudowę dodatkowej infrastruktury: 1 500 jednostek w lutym i kolejnych 500 w sierpniu. Oczekuje się, że zostaną oddane do użytku w tym roku i na początku przyszłego roku.

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Szef inicjatywy twierdzi, że na niektórych trasach w Abudży, Lagos i Kano, a także między Kano a Katsiną, wykorzystanie autobusów CNG obniżyło ceny przejazdów o 30–40%. Według niego na niektórych kierunkach pasażerowie, którzy wcześniej płacili od 3 000 do 4 000 nair, teraz płacą około 1 500 nair. Jednocześnie Ahmed przyznał, że obecna flota pojazdów CNG nadal nie wystarcza, by zaspokoić popyt.

Stacja tankowania w Karu

Otwarte w Karu centrum łączy sprężarkę i urządzenia do dystrybucji paliwa w jednym kompleksie oraz ma dystrybutory z podwójnymi dyszami, które umożliwiają tankowanie pojazdów z obu stron. Dyrektor generalny Rolling Energy Limited, Mubarak Danbatta, poinformował, że może ono obsługiwać około 150 pojazdów dziennie, zależnie od wielkości butli i ciśnienia. Centrum konwersji pojazdów przy stacji jest przystosowane do obsługi około 12 pojazdów dziennie.

Stały sekretarz nigeryjskiego State House, Temitope Fashedemi, oświadczył, że obiekt utworzono na miejscu opuszczonego składu paliw. Według niego State House udostępnił teren i istniejącą infrastrukturę, a prywatny partner sfinansował odnowienie i modernizację kompleksu.

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