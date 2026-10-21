Izba Reprezentantów Nigerii przyjęła rezolucję wzywającą rząd federalny do zachowania pierwotnej trasy nadmorskiej autostrady Lagos–Calabar przez stan Ondo oraz korytarz Escravos–Oghoye–Ugborodo w stanie Delta. Posłowie wezwali do przeglądu proponowanej zmiany przebiegu, przez którą droga może ominąć szereg nadmorskich społeczności.

Jak informuje Premium Times, inicjatywę przedstawił poseł Thomas Ereyitomi, reprezentujący stan Delta. Ustawodawcy stwierdzili, że przeniesienie drogi w głąb kraju może zaszkodzić pierwotnym celom projektu, czyli poprawie połączeń transportowych, handlu i tworzeniu możliwości gospodarczych w regionie.

Przyczyny zmiany trasy

Nadmorska autostrada ma połączyć społeczności i ośrodki gospodarcze wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Nigerii — od Lagos do Calabar w stanie Cross River. Projekt początkowo zakładał utworzenie korytarza o długości około 700 kilometrów.

Rząd federalny wyjaśniał, że możliwe zmiany na niektórych odcinkach wynikają z trudnego terenu, powodzi, słabych gruntów i zagrożeń klimatycznych. Minister robót publicznych Dave Umahi oświadczył, że na omawianym odcinku rząd planuje wykorzystać części istniejącej drogi East-West Road, nie rezygnując z szerszego projektu nadmorskiej autostrady.

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Propozycje posłów

Izba Reprezentantów uważa, że wszelkie zmiany trasy powinny przejść niezależną ocenę potrzeb inżynieryjnych, skutków środowiskowych, wpływu społeczno-gospodarczego oraz łącznych kosztów przez cały okres eksploatacji drogi.

Ereyitomi zaznaczył, że pierwotna trasa poprawiłaby dostęp do społeczności i obiektów infrastruktury naftowo-gazowej, w tym bazy zbiornikowej Chevronu i zakładu Escravos Gas-to-Liquids. Wezwał również do uwzględnienia kosztów dodatkowej długości dróg, mostów, wzmacniania gruntów, działań ochrony środowiska, odszkodowań, ochrony przeciwpowodziowej i późniejszego utrzymania.

Poseł Mark Esset zaproponował, aby Ministerstwo Robót Publicznych przedłożyło Izbie ocenę oddziaływania autostrady na środowisko. Inny poseł, Ademorin Kuye, wezwał do zapewnienia alternatywnych połączeń dla społeczności, które mogą zostać odcięte od głównej drogi, w szczególności poprzez wzmocnione nadmorskie drogi dojazdowe.

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