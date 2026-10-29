W Dutsin-Ma w stanie Katsina w Nigerii uzbrojeni napastnicy zastrzelili nauczyciela religijnego, szejka Yahyę Ibrahima Masussukę, oraz Adamę Abubakara 26 października 2026 roku. Jeden ze znajomych szejka nazwał Abubakara jego bliskim przyjacielem. Jak podaje Premium Times Nigeria, atak miał miejsce w pobliżu domu Masussuki w rejonie Karambanin Dan Abba w Bakin Kasuwa.

Według policji mężczyzn zaatakowały dwie uzbrojone osoby jadące motocyklem. Organy ścigania wskazały, że strzelanina miała miejsce około godziny 19:30. Jednocześnie sąsiad zmarłego, Aliyu Ladan, powiedział redakcji, że usłyszał strzały około godziny 20:30, po wieczornej modlitwie isza.

Relacja sąsiada

Według Ladana widział on, jak Masussuka wychodził z domu, a po kilku strzałach znalazł go leżącego na ziemi. Sąsiad wezwał pomoc i uczestniczył w przewiezieniu mężczyzny do szpitala. Policja poinformowała, że lekarz stwierdził zgon Masussuki i Abubakara w szpitalu.

Żona nauczyciela, Fatima, powiedziała PUNCH, że wróciła do domu po torbę, o której zapomniał jej mąż, gdy usłyszała cztery strzały.

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Przerwane zajęcia i śledztwo

Tego samego wieczoru uczeń i współpracownik Masussuki, Abdulrahim Sabiu, przygotowywał studio w rejonie Hain-Gada, gdzie szejk regularnie prowadził wieczorne zajęcia. Sabiu włączył klimatyzację i czekał na nauczyciela między 20:30 a 20:40, lecz zamiast tego otrzymał wiadomość o strzelaninie.

Jeden ze znajomych, znający wydarzenia po ataku, poinformował również o obrażeniach kierowcy o imieniu Suleiman i kobiety, a także o uszkodzeniu samochodu Toyota RAV4. Redakcja zaznaczyła, że nie mogła niezależnie zweryfikować ciężkości obrażeń ani obejrzeć samochodu, a pierwotne oświadczenie policji nie zawierało informacji o innych poszkodowanych.

Ekstremistyczne ugrupowanie Ansaru przyznało się do odpowiedzialności za atak, jednak twierdzenie to nie zostało niezależnie potwierdzone. Policja nie ustaliła publicznie tożsamości napastników. Komisarz policji Ali Fage polecił jednostkom taktycznym i operacyjnym zbadać zabójstwa oraz odnaleźć osoby zaangażowane. Prezydent Nigerii Bola Tinubu potępił zabójstwa i nakazał przeprowadzenie dokładnego śledztwa.

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