W stanie Plateau w Nigerii policja zatrzymała 40-letniego Davu Dachunga pod zarzutem zabójstwa jego żony, Jessiki Davu. Według funkcjonariuszy mężczyzna miał rzekomo postrzelić kobietę w klatkę piersiową z samodzielnie wykonanej broni palnej po domowej kłótni w ich domu we wsi Haita-Fwil, w dystrykcie Vwang w okręgu Kogot.

Zgłoszenie incydentu

Jak podaje Premium Times Nigeria, 20 października o incydencie poinformowano jednostkę policji w Kaduna-Vom. Komisarz policji stanowej Ayodeji Faniyan polecił kierownikowi lokalnej jednostki wysłać funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia.

Jessikę Davu przewieziono do szpitala, jednak później lekarze stwierdzili jej zgon. Dachung został zatrzymany po przybyciu policji.

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Zabezpieczona broń

Podczas wstępnego przeszukania domu podejrzanego policjanci zabezpieczyli samodzielnie wykonaną broń palną i amunicję. Podczas dalszego przesłuchania detektywi stanowej jednostki reagowania na brutalne przestępstwa zabezpieczyli dodatkową broń.

Łącznie funkcjonariusze poinformowali o zabezpieczeniu trzech sztuk broni palnej i pięciu nabojów. Sprawę przekazano do Stanowego Departamentu Śledczego Plateau. Policja oświadczyła, że po zakończeniu śledztwa podejrzanemu zostaną postawione zarzuty w sądzie.

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