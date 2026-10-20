W stanie Borno w północno-wschodniej Nigerii policja zatrzymała pięciu mężczyzn w wieku od 21 do 44 lat z powodu koszulek z hasłem „Tinubu Must Go!” wymierzonym przeciwko prezydentowi Boli Tinubu. Postawiono im zarzuty przestępczego spisku, podżegania do zamieszek, naruszenia porządku publicznego i chuligaństwa.

Jak informuje Deutsche Welle, policja oświadczyła, że zatrzymania nastąpiły podczas rutynowego patrolu. Funkcjonariusze twierdzą również, że znaleźli przy mężczyznach substancje, które uważają za prawdopodobnie nielegalne narkotyki, oraz inne przedmioty. Policja podkreśliła, że nie są oni prześladowani za swoje poglądy polityczne.

Zablokowano spotkanie ruchu

Dwa tygodnie po zatrzymaniach policja w północnym stanie Kano zablokowała dostęp do miejsca planowanego spotkania uczestników ruchu „Tinubu Must Go!”. Funkcjonariusze wyjaśnili swoje działania względami bezpieczeństwa publicznego.

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Amnesty International, jak przekazała AFP, oświadczyła, że zatrzymani byli zwolennikami opozycyjnego Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego. Dyrektor wykonawczy Amnesty International w Nigerii Isa Sanusi nazwał te działania niepokojącą tendencją do tłumienia prawa do wolności zrzeszania się i wyrażania opinii. Jak powiedział, ludzie mają prawo popierać lub nie popierać partie polityczne i kandydatów.

Przyczyny niezadowolenia

Ruch „Tinubu Must Go!” sprzeciwia się obecnej administracji prezydenta Tinubu i deklaruje zamiar zmobilizowania zwolenników przed wyborami prezydenckimi w Nigerii w styczniu 2027 roku. Jego żądania dotyczą nie tylko zmiany władzy: kraj przeżywa jeden z najgorszych kryzysów gospodarczych ostatnich lat, w warunkach wysokich cen żywności, inflacji i gwałtownego wzrostu kosztów transportu.

W północnych regionach Nigerii utrzymuje się również trudna sytuacja bezpieczeństwa, szczególnie na obszarach wiejskich. Od ponad dekady Boko Haram i jego frakcje prowadzą zbrojne powstanie przeciwko państwu, co, według DW, doprowadziło do śmierci setek tysięcy osób i przesiedlenia milionów mieszkańców.

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