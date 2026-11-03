W stanie Nasarawa w Nigerii wojskowi i funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Państwowego zatrzymali Mukailę Iliyasu, którego służby podejrzewają o porwania, podczas odbierania 200 tys. nair. Według Premium Times, zatrzymanie nastąpiło 29 października w Akwabi, na obszarze samorządowym Eggon.

Wspólna operacja

Pełniący obowiązki oficera ds. informacji medialnej Połączonej Grupy Zadaniowej Operation Whirl Stroke Ahmad Zubairu poinformował, że funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Państwowego ostrzegli żołnierzy sektora 2 o groźbie wobec kobiety.

Jak przekazał, od kobiety rzekomo żądano 200 tys. nair, grożąc jej porwaniem, jeśli odmówi zapłaty. Następnie wojskowi i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa przeprowadzili wspólną operację zatrzymania podejrzanego.

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Przekazanie pieniędzy

Jak zaznaczył Zubairu, jeden z wojskowych działał pod przykryciem, podając się za osobę, która miała przekazać pieniądze. Iliyasu zatrzymano podczas odbierania środków, które zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy.

Podejrzanego przekazano Służbie Bezpieczeństwa Państwowego w celu dalszego śledztwa i ewentualnego postępowania karnego. Dowódca Operation Whirl Stroke i dowódca 5. Dywizji Armii Nigeryjskiej Moses Gara docenił koordynację wojskowych i funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa oraz wezwał ich do dalszej wymiany informacji wywiadowczych.

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