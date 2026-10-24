W mieście Suleja w stanie Niger w Nigerii policja znalazła porzucony samochód Toyota Highlander oraz dwoje dzieci w wieku 8 i 12 lat, które zaginęły wraz z autem 19 października. Samochód odnaleziono przy trasie Abuja–Kaduna, a dzieci pozostały bez obrażeń, podaje Premium Times.

Według policji ojciec przywiózł dzieci do szkoły publicznej w Sulei, aby zapisać je do szkoły, lecz nie zostały przyjęte z powodu niekompletnych dokumentów. Mężczyzna zostawił samochód na poboczu, przekazał kluczyki dzieciom i poszedł do pobliskiego centrum komputerowego zrobić kopie dokumentów. Po powrocie nie znalazł ani samochodu, ani dzieci.

Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło do posterunku policji w Maje około godziny 10:32. Funkcjonariusze przesłuchali ochroniarzy szkoły i rozpoczęli poszukiwania wzdłuż trasy. Według policji dzieci powiedziały, że zasnęły, czekając na ojca. Samochód o numerze rejestracyjnym ABJ 810 GZ został odzyskany i przeszukany, a śledztwo trwa.

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Inne zatrzymania

W biuletynie kryminalnym policji stanowej poinformowano również o zatrzymaniu 30-letniego Bello Darlingtona w rejonie Maikunkele w Minnie. Według policji jest on podejrzewany o cyberprzemoc, rozpowszechnianie fałszywych informacji i zniesławienie w związku z filmami na koncie TikTok wethepeoplegovernment. Funkcjonariusze twierdzą, że w jednym z nagrań oskarżył komisarza policji i kierownika jednej z instytucji o spisek mający na celu pozbawienie człowieka życia. Sprawdzane są inne nagrania z tego konta.

Policja zatrzymała także 28-letnią Safiyę Tukur. Według organów ścigania jest podejrzewana o zadanie mężowi głębokiej rany ostrym przedmiotem podczas domowego konfliktu 15 października w rejonie Darusalam w Minnie. Poszkodowanego przewieziono do szpitala, a kobiecie postawiono zarzuty i pozostawiono ją w areszcie na czas procesu.

Motocykl i krowy

Osobno policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o próbę kradzieży motocykla Bajaj o numerze rejestracyjnym MNA 66 US w rejonie Masaba. Motocykl odzyskano, a funkcjonariusze poszukują domniemanego wspólnika, Aliyu Baba-Ndachiko. W Mokwie zatrzymano 57-letniego Yusufa Saniego pod zarzutem przechowywania dwóch skradzionych krów. Według policji powiedział on, że otrzymał zwierzęta na przechowanie od poszukiwanego Abdullahi Dandamegi.

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