W Niemczech Federalny Związek Organizacji Konsumenckich (vzbv) wniósł pozew o zaniechanie naruszeń przeciwko Luxottica Group, producentowi okularów Ray-Ban, a także wszczął postępowanie sądowe przeciwko Mecie. Organizacja uważa, że wbudowane kamery w inteligentnych okularach mogą umożliwiać robienie zdjęć i nagrywanie filmów ludzi bez ich wiedzy. Jak podaje Tagesschau, pozew przeciwko Luxottica złożono do Wyższego Sądu Krajowego w Berlinie.

Zastrzeżenia dotyczące ochrony danych

Inteligentne okulary Meta i Ray-Ban są wyposażone w kamery, mikrofony, głośniki oraz funkcje sztucznej inteligencji. Za pomocą poleceń głosowych użytkownicy mogą robić zdjęcia i nagrywać filmy, zadawać pytania SI oraz otrzymywać informacje o otoczeniu. O aktywnym nagrywaniu informuje niewielki wskaźnik świetlny na oprawce.

vzbv uważa taki sygnał za niewystarczający. Według Ramony Pop, członkini zarządu organizacji, osobom postronnym trudno jest zrozumieć, czy ich dane są przetwarzane i w jaki sposób. Mogą one również nie wiedzieć, czy dane te są wykorzystywane do szkolenia systemów sztucznej inteligencji, a także mają niemal żadnej możliwości skorzystania z praw do ochrony danych osobowych lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu.

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Ryzyko dla właścicieli okularów

Obrońcy praw konsumentów twierdzą, że w sklepie internetowym Ray-Ban kupujący są niewystarczająco informowani o ograniczeniach dotyczących używania okularów w miejscach publicznych. W określonych warunkach osoba, która za pomocą okularów zbiera dane osobowe innych osób, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności na podstawie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych. vzbv ostrzegł, że nagrywanie w metrze lub restauracji może w najgorszym przypadku skutkować grzywną nałożoną przez organy ochrony danych.

Organizacja uznała także za wprowadzające w błąd deklaracje reklamowe Mety, które jej zdaniem stwarzają wrażenie, że ze wszystkich deklarowanych funkcji można bez przeszkód korzystać w codziennym życiu. Meta poinformowała, że nie otrzymała jeszcze pozwu, i wskazała na mechanizmy ochronne: wskaźnika nagrywania nie można wyłączyć, a kamera dezaktywuje się, jeśli zostanie zasłonięta lub ktoś spróbuje zmienić sposób jej działania.

Jednocześnie inteligentne okulary mogą być przydatne dla osób z dysfunkcją wzroku: SI może opisywać im otoczenie lub odczytywać teksty na głos.

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