W Niemczech zaatakowano cyfrowe konta obywateli — Anadolu Agency

W Niemczech nieznane osoby w poniedziałek przeprowadziły masowe zautomatyzowane próby logowania do cyfrowych kont obywateli w systemie BundID. O incydencie poinformował niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informatycznego, podaje Anadolu Agency.

Dane uwierzytelniające z wycieków

Atakujący próbowali uzyskać nieautoryzowany dostęp do kont, sprawdzając kombinacje nazw użytkowników i haseł, które wcześniej znalazły się w wyciekach. Metoda ta jest nazywana credential stuffing: polega na masowym testowaniu skompromitowanych danych uwierzytelniających.

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Przedstawiciel Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego potwierdził, że urząd wie o incydencie dotyczącym bezpieczeństwa IT, związanym z kontami BundID. Według agencji użytkownicy zostali zablokowani na swoich kontach z powodu zautomatyzowanych masowych prób autoryzacji.

Kod e-mailem

W poniedziałek rano urzędnicy tymczasowo wyłączyli możliwość logowania za pomocą hasła. Po południu została ona przywrócona z nowym wymogiem: użytkownicy logujący się za pomocą nazwy użytkownika i hasła muszą dodatkowo wprowadzić jednorazowy kod bezpieczeństwa wysłany e-mailem.

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