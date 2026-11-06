W kraju związkowym Brandenburgia we wschodnich Niemczech, w pobliżu polskiej granicy, u dzikiej gęsi wykryto wirusa ptasiej grypy. Zakażone zwierzę znaleziono w powiecie Oder-Spree, podaje RMF24, powołując się na Ministerstwo Rolnictwa Brandenburgii i agencję Reuters.

Ognisko H5N1 na fermie indyków

Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 potwierdzono w powiecie Rostock w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. Wirusa wykryto na fermie w gminie Lalendorf, gdzie utrzymywano około 6 tys. indyków. Całe stado zostało zlikwidowane.

Wokół gospodarstwa lokalne władze wyznaczyły strefę ochronną o promieniu trzech kilometrów oraz strefę nadzoru o promieniu 10 kilometrów. Dla hodowców drobiu na tych obszarach wprowadzono specjalne ograniczenia, mające zapobiec rozprzestrzenieniu się wirusa na inne gospodarstwa.

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Ograniczenia na północy Niemiec

4 listopada H5N1 potwierdzono także na fermie hodowlanej indyków w Dornum, w powiecie Aurich w Dolnej Saksonii. Utrzymywano tam około 6 tys. ptaków; wokół obiektu również ustanowiono strefy ograniczeń i przygotowywano likwidację stada.

W kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn powiaty Dithmarschen i Nordfriesland wprowadziły obowiązek utrzymywania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach po wykryciu wirusa u dzikich ptaków i potwierdzeniu ognisk na fermach. W Dithmarschen wymóg dotyczy gospodarstw ze stadami liczącymi od 50 ptaków, a na obszarach podwyższonego ryzyka wzdłuż wybrzeża i rzeki Eider — wszystkich właścicieli drobiu.

Wysoce zjadliwą grypę ptaków najczęściej odnotowuje się jesienią, gdy ptaki wędrowne przemieszczają się na południe. Dzikie ptaki mogą przenosić wirusa i stanowić zagrożenie dla ferm drobiu.

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