W Niemczech organizowany przez państwo podstawowy produkt funduszowy do prywatnego oszczędzania na dodatkową emeryturę prawdopodobnie nie będzie gotowy na start reformy 1 stycznia 2027 roku. Przedstawiciel Federalnego Ministerstwa Finansów oświadczył, że produkt ten stanie się dostępny „prawdopodobnie dopiero po starcie” — informuje Der Spiegel. Według Redaktionsnetzwerk Deutschland, powołującego się na kręgi rządowe, może on zostać wprowadzony nie wcześniej niż latem przyszłego roku.

Potrzebne jest rozporządzenie Ministerstwa Finansów

Dopóki nie będzie państwowego standardowego wariantu, oszczędzający będą musieli wybierać spośród ofert banków, towarzystw funduszy lub ubezpieczycieli. Będą one również oferować standardowe produkty i portfele z funduszami akcyjnymi lub obligacyjnymi do wyboru.

Funkcje dostawcy państwowego wariantu mogłyby potencjalnie pełnić Bundesbank, grupa bankowa KfW lub Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalne. W tym celu Ministerstwo Finansów musi przygotować odrębne rozporządzenie, nad którym prace trwają dłużej, niż oczekiwano. Resort oświadczył, że nadal bada, jak właściwie wdrożyć ten mechanizm. Ustawa o dodatkowym prywatnym zabezpieczeniu emerytalnym weszła w życie pod koniec maja.

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Jakie wsparcie przewiduje reforma

Od 2027 roku obywatele będą mogli oszczędzać na emeryturę za pośrednictwem indeksowych funduszy ETF, funduszy akcyjnych i obligacji. Przy wpłatach do 360 euro rocznie państwo dopłaci 50 centów do każdego wpłaconego euro. W przypadku wpłat od 360 do 1800 euro dopłata wyniesie 25 centów na euro, a maksymalne podstawowe wsparcie państwowe osiągnie 540 euro rocznie.

Dla rodzin przewidziano także dopłatę 300 euro rocznie na każde dziecko. Pełną wysokość tego dodatku będzie można otrzymać przy miesięcznych wpłatach od 25 euro. Centra konsumenckie wezwały Ministerstwo Finansów do jak najszybszego przedstawienia niezbędnego rozporządzenia, ponieważ duża liczba prywatnych produktów może zniechęcać ludzi. Eksperci radzą poczekać, aż jasne staną się warunki i koszty produktów oszczędnościowych: nawet w przypadku otwarcia rachunku papierów wartościowych pod koniec 2027 roku będzie można otrzymać pełne wsparcie państwowe za ten rok.

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