W Niemczech rozpoczęcie małej działalności gospodarczej wymaga przejścia procedur, które zajmują średnio 3942 godziny, czyli prawie 500 ośmiogodzinnych dni roboczych. To najwyższy wynik wśród 27 krajów objętych Index of Bureaucracy 2026, informuje Euronews.

Prawie 18 razy dłużej niż we Francji

Indeks przygotowało Adam Smith Center for Economic Freedom przy Florida International University. Oblicza on czas potrzebny małej firmie na przejście procedur wymaganych do legalnego rozpoczęcia działalności — od rejestracji po uzyskanie lokalnych zezwoleń, z uwzględnieniem czasu oczekiwania na zatwierdzenia.

Badanie nie jest rankingiem wszystkich państw UE: obejmuje 27 krajów, w tym 20 państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, pięć państw UE, Wielką Brytanię oraz Ukrainę. Francja zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 223 godzin, czyli około 28 dni roboczych. Tym samym proces w Niemczech trwa prawie 18 razy dłużej.

Włochy mają wynik 303 godzin, Portugalia — 335 godzin, a Hiszpania — 707 godzin. Średnia dla wszystkich 27 krajów wynosi 1638 godzin, co odpowiada około dziewięciu i pół miesiąca przy założeniu ośmiogodzinnego dnia pracy.

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Zezwolenia i rejestracja

Na zezwolenia miejskie i rejestrację w Niemczech przypada około 2400 godzin, a kolejne około 1440 godzin zajmują procedury identyfikacyjne i wpisy do rejestrów. Główna autorka badania, Sari Levy-Carciente, wyjaśniła, że znaczną część obciążeń tworzą złożone lokalne wymogi, współpraca urzędów handlowych z licznymi wydziałami samorządowymi, dokumenty papierowe i następujące po sobie zatwierdzenia.

Wynik Niemiec jest średnią dla trzech rodzajów działalności, z uwzględnieniem udziału odpowiednich sektorów w gospodarce. W przypadku fermy hodującej świnie i uprawiającej zboża lub producenta obrabiarek procedura może zająć 8633 godziny, między innymi z powodu konieczności uzyskania pełnego pozwolenia środowiskowego. Dla dealera samochodowego z warsztatem naprawczym indeks podaje wynik 2056 godzin.

Według oceny badania nadmierna biurokracja może hamować powstawanie firm i skłaniać część przedsiębiorców do działalności w nieformalnej gospodarce. Jednocześnie autorzy ostrzegają, że sama cyfryzacja nie rozwiąże problemu, jeśli będzie jedynie automatyzować nieefektywne procedury.

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