W Niemczech dwóch posłów do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt z partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) stało się obiektami zakrojonej na szeroką skalę operacji policyjnej w sierpniu 2026 roku wraz z 13 innymi osobami. Organy ścigania podejrzewają osoby objęte postępowaniem o kontynuowanie działalności Artgemeinschaft, grupy zakazanej w 2023 roku. Adwokaci posłów odrzucają te podejrzenia, informuje Deutsche Welle.

Śledztwo w sprawie Artgemeinschaft

Przed zakazem Artgemeinschaft była uważana za jedną z największych i najbardziej wpływowych organizacji neonazistowskich w Niemczech. DW zauważa, że sprawa z udziałem posłów nasiliła dyskusję o powiązaniach AfD ze środowiskami etnonacjonalistycznymi i neonazistowskimi.

Niemiecka służba wywiadu wewnętrznego sklasyfikowała AfD jako organizację podejrzewaną o prawicowy ekstremizm. W kilku krajach związkowych partia jest już uznawana za potwierdzoną organizację prawicowo-ekstremistyczną. Badacz prawicowego ekstremizmu z Wyższej Szkoły Zawodowej w Düsseldorfie Fabian Virchow w wywiadzie dla DW wyraził opinię, że AfD jako całość jest partią skrajnie prawicową z tendencjami związanymi z ruchem faszystowskim.

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Byli członkowie zakazanych organizacji

Według gazety Welt czterech pracowników frakcji parlamentarnej AfD w Saksonii-Anhalt należało wcześniej do zakazanej organizacji Patriotyczna Młodzież Niemiecka (HDJ). To neonazistowskie stowarzyszenie młodzieżowe, oparte na rasowej ideologii narodowego socjalizmu, organizowało paramilitarne obozy dla młodzieży. Dwóch z tych pracowników zajmowało wcześniej stanowiska kierownicze w HDJ i obecnie ściśle współpracuje z politykiem AfD Ulrichem Siegmundem, który dąży do zostania w grudniu pierwszym premierem kraju związkowego z AfD.

Zarówno Artgemeinschaft, jak i HDJ znajdują się na liście organizacji, których członkostwo AfD uznaje za niezgodne z pozostawaniem w partii. Jednocześnie magazyn Spiegel informował, że były członek federalnego kierownictwa AfD Andreas Kalbitz, który został wykluczony z partii w 2020 roku z powodu nieujawnionego członkostwa w HDJ, ponownie pracuje dla AfD jako współpracownik posła do parlamentu krajowego Hansa-Thomasa Tillschneidera.

Federalne kierownictwo AfD, poszczególni posłowie i pracownicy parlamentarni, do których zwróciła się Deutsche Welle, nie odpowiedzieli na pytania dotyczące reakcji partii na wcześniejszą działalność jej członków i pracowników w organizacjach neonazistowskich lub etnonacjonalistycznych.

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