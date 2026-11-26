Niemiecka firma Quantum Systems poinformowała o światowym rekordzie prędkości dla statku powietrznego zasilanego energią elektryczną z akumulatora. Jej dron Apex Recordhunter osiągnął oficjalny wynik 727 km/h na 100-metrowym odcinku w dwóch kierunkach w bazie wojskowej w Niemczech, informuje European Security and Defence.

Jak potwierdzono wynik

Według publikacji rekord został na miejscu zweryfikowany przez niezależnych ekspertów. Ocenili oni dane GPS dotyczące prędkości i porównali je z dziennikami lotu zapisanymi w pokładowym rejestratorze drona.

Poprzednią próbę zespół jednostki N3XT przeprowadził w październiku 2026 roku podczas wielodomenowych ćwiczeń Forward Edge 26. Wówczas Apex Recordhunter osiągnął 777 km/h w jednym kierunku, a prędkość szczytowa wyniosła 795 km/h. Późniejszy oficjalny wynik w locie w dwóch kierunkach — 727 km/h — firma wiąże z kontynuacją prac rozwojowych, testami i optymalizacją systemu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Demonstrator do przechwytywania dronów

Apex Recordhunter został opracowany przez jednostkę N3XT, zajmującą się technologiami eksperymentalnymi i zaawansowanymi rozwiązaniami inżynieryjnymi. Firma pozycjonuje aparat jako szybki demonstrator technologiczny dla systemów przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Według Quantum Systems dorobek projektu został już wykorzystany przy opracowywaniu systemu Skyron Counter-UAS i ma zostać zastosowany w przyszłych szybkich przechwytywaczach, w tym w układach napędowych, zarządzaniu energią i integracji systemów.

Współzałożyciel i współdyrektor generalny Quantum Systems Florian Seibel oświadczył, że firma opracowuje takie rozwiązania w odpowiedzi na szybsze i bardziej manewrowe zagrożenia powietrzne, w tym rosyjskie odrzutowe drony Geran-4 i Geran-5. Do stworzenia Apex Recordhunter Quantum Systems zaangażowała partnerów EOS, Liebherr, Mejzlik i Hargrave Technologies, którzy dostarczyli części wytwarzane addytywnie, wysokowydajną baterię, śmigła oraz elektroniczne regulatory prędkości.

Czytaj nas na