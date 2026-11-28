Federalne Ministerstwo Gospodarki Niemiec przekazało innym ministerstwom do uzgodnienia projekt nowych maksymalnych cen paliw. Ograniczenia mają zostać wprowadzone od stycznia po wygaśnięciu zniżki na paliwo pod koniec roku, informuje Tagesschau.

Jak będzie działać ograniczenie

Projekt przewiduje ogólnokrajową cenę maksymalną dla benzyny Super E5, E10 oraz oleju napędowego na publicznych stacjach paliw. W dni robocze będzie ją obliczać według określonych formuł dział monitorowania rynku przy Federalnym Urzędzie Antymonopolowym.

Jednym z parametrów obliczeń mają być ceny hurtowe z poprzednich dni w najdroższym z 11 regionów, w których znajdują się magazyny paliw. Początkowo proponuje się stosowanie mechanizmu do 31 marca, jednak jego działanie może zostać przedłużone.

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Kary i możliwe zmiany

Przekroczenie ustalonego limitu będzie uznawane za wykroczenie administracyjne. Operatorom stacji paliw może grozić kara do 100 tys. euro, a firmom ustalającym ceny sprzedaży — do 500 tys. euro.

Stacje paliw przy autostradach mają zostać wyłączone spod działania ograniczenia. Krajom związkowym może także zostać zezwolone na ustalanie innych cen maksymalnych. Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że nowy mechanizm nie jest kolejną zniżką na paliwo: zbyt niskie ceny mogą uczynić import i dostawy paliw nieopłacalnymi.

Ministerstwa kierowane przez przedstawicieli SPD mogą nalegać na zmiany w projekcie. W szczególności mogą zaproponować, aby kierować się średnią, a nie najwyższą ceną wśród regionów z magazynami paliw. Rząd Niemiec może rozpatrzyć dokument w środę.

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