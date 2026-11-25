W Niemczech hakerzy uzyskali dostęp do danych osobowych klientów sklepu internetowego sieci obuwniczej Deichmann. Jak podaje Der Spiegel, firma oświadczyła, że zatrzymała nieuprawniony dostęp i usunęła lukę wykorzystaną przez sprawców.

Jakie dane mogły trafić do hakerów

Według Deichmann incydent mógł dotyczyć imion i nazwisk, adresów, adresów e-mail oraz numerów telefonów klientów, a także wybranej przez nich metody płatności podczas zakupu. Jednocześnie dane logowania do kont, hasła i dane płatnicze, według zapewnień sprzedawcy, nie zostały wykradzione.

Firma planuje powiadomić e-mailem klientów, których incydent mógł potencjalnie dotknąć. Deichmann poinformował również właściwe organy i złożył zawiadomienie do organów ścigania.

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Ostrzeżenie przed phishingiem

Sprzedawca poinformował, że na razie nie ma oznak nadużycia uzyskanych danych, jednak wezwał klientów do zachowania ostrożności wobec wiadomości phishingowych. Sprawcy mogą podszywać się pod Deichmann w e-mailach, rozmowach telefonicznych lub zwykłej poczcie oraz wykorzystywać prawdziwe dane o zamówieniach, aby wzbudzić zaufanie.

Firma podkreśliła, że nie prosi o hasła ani dane płatnicze przez e-mail, telefon lub SMS. Deichmann nie ujawnił okoliczności cyberataku; firma wyjaśnia szczegóły incydentu wraz z zewnętrznymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

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