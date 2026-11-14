W Niemczech grupa parlamentarna Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) proponuje zwiększenie miesięcznej obniżki świadczeń emerytalnych dla osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę w ramach programu dla ubezpieczonych z długim stażem składkowym. Inicjatywę przedstawił przewodniczący krajowej grupy CSU w Bundestagu Alexander Hoffmann, informuje Der Spiegel.

Propozycja CSU

Według Hoffmanna obniżki powinny wzrosnąć z obecnych 0,3% do 0,4% za każdy miesiąc wcześniejszego przejścia na emeryturę. Nazwał taką decyzję od dawna potrzebną. Polityk zaznaczył, że wcześniej dyskutowano o podwyższeniu do 0,5%, jednak, jak powiedział, prawnie sformalizowanym wariantem będzie stawka 0,4%.

Program dla ubezpieczonych z długim stażem składkowym jest dostępny dla osób, które opłacały składki do systemu emerytalnego przez co najmniej 35 lat. Umożliwia on przejście na emeryturę od 63. roku życia, ale przewiduje dożywotnie obniżenie świadczeń. Obecnie przejście na emeryturę rok przed ustawowym wiekiem emerytalnym oznacza obniżenie emerytury o 3,6%.

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Zmniejszenie federalnych dotacji

Hoffmann proponuje wprowadzenie nowych zasad w taki sposób, aby wpłynęły na budżet na 2027 rok. Według niego niemieckie Ministerstwo Pracy powinno zaproponować harmonogram zmian. Rządowa komisja emerytalna wcześniej omawiała możliwość zwiększenia obniżek, jednak nie uwzględniła tego kroku w swoich rekomendacjach.

Inicjatywa jest związana z zamiarem rządu federalnego, by w 2027 roku zmniejszyć dotacje do ubezpieczenia emerytalnego o 3 mld euro zamiast wcześniej planowanego zmniejszenia o 1 mld euro. Hoffmann oświadczył, że wyższe obniżki świadczeń częściowo zrekompensują to zmniejszenie i pozwolą nie podnosić składek do systemu emerytalnego powyżej już prognozowanego poziomu.

Zmiany nie będą dotyczyć emerytury dla osób ze szczególnie długim stażem składkowym — co najmniej 45 lat. Uczestnicy tego programu mogą obecnie przejść na emeryturę bez obniżek świadczeń do dwóch lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. W 2025 roku wcześniejsze emerytury dla osób ze stażem składkowym od 35 lat stanowiły 25,7% wszystkich nowo przyznanych emerytur w Niemczech.

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