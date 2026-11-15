W Niemczech mogą zostać utrzymane płatności dla małych instalacji solarnych o mocy do 25 kilowatów za energię elektryczną oddawaną do publicznej sieci. Według Der Spiegel o merytorycznym porozumieniu w ramach negocjacji koalicyjnych między Socjaldemokratyczną Partią Niemiec a partiami Unii poinformowała rzeczniczka ds. energii frakcji parlamentarnej SPD Nina Scheer.

Planowano ograniczyć wsparcie

Pod koniec lipca niemiecka minister gospodarki Katherina Reiche przedstawiła projekt reformy ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przewidywał on, że nowe instalacje o mocy zainstalowanej poniżej 25 kilowatów, w tym małe dachowe systemy fotowoltaiczne, od 2027 roku nie będą otrzymywać stałego wsparcia.

Na trzyletni okres przejściowy proponowano wprowadzenie niższych płatności. Po tym czasie gospodarstwa domowe miałyby sprzedawać wytworzoną energię elektryczną na giełdzie.

Płatność za energię elektryczną oddawaną do sieci zapewnia właścicielom instalacji odnawialnych źródeł energii stały dochód za prąd dostarczany do publicznej sieci. Mechanizm ten jest krytykowany, ponieważ przy niskich cenach rynkowych różnicę pokrywa budżet federalny. Zwolennicy zniesienia wsparcia uważają, że nowe instalacje dachowe mogą się zwracać dzięki znacznemu zużyciu energii elektrycznej na własne potrzeby.

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Nie ma ostatecznego porozumienia

Zastępca przewodniczącego frakcji SPD Armand Zorn oświadczył, że eksperci ds. energii z jego partii i Unii osiągnęli merytoryczne porozumienie w sprawie aktualizacji ustawy. Jak powiedział, wraz z zastępcą przewodniczącego frakcji Unii Seppem Müllerem dąży do zakończenia w najbliższych tygodniach negocjacji dotyczących wszystkich projektów ustaw energetycznych, aby zdążyć przed posiedzeniem Bundesratu 18 grudnia 2026 roku.

Jednocześnie Müller podkreślił, że porozumienia w poszczególnych obszarach będą obowiązywać tylko pod warunkiem uzgodnienia pełnego pakietu energetycznego. Rozbieżności dotyczą w szczególności zasad przyłączania nowych instalacji solarnych i wiatrowych do sieci.

Reiche proponuje również ograniczenie rekompensat dla nowych instalacji wiatrowych i solarnych, jeśli są one tymczasowo wyłączane z powodu zagrożenia przeciążeniem sieci. SPD z kolei popiera ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej mocy oddawanej energii elektrycznej do poziomu niższego niż szczytowa moc instalacji, aby zmniejszyć potrzebę rozbudowy sieci.

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